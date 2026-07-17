Σύλληψη στην Κω για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικη και σεξουαλική εκμετάλλευση

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω συνέλαβαν 30χρονο μετά από καταγγελία πως επέτρεψε σε ανήλικη την κατανάλωση αλκοόλ και προέβη σε γενετήσιες πράξεις ενώ εκείνη ήταν μεθυσμένη. Η υπόθεση προχωρά στη δικαιοσύνη.

Συνελήφθη 30χρονος στην Κω για υπόθεση με ανήλικη

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Κω προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο συλληφθείς επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη πελάτισσα και στη συνέχεια προέβη σε γενετήσιες πράξεις με το κορίτσι ενώ αυτό βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Για την υπόθεση σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και ακολουθούνται οι νόμιμες δικαστικές διαδικασίες.

Ημερομηνία σύλληψης: 15 Ιουλίου

15 Ιουλίου Ηλικία κατηγορουμένου: 30 ετών

30 ετών Εμπλεκόμενο πρόσωπο: ανήλικη

ανήλικη Τμήμα που διενήργησε τη σύλληψη: Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος διέμενε παράνομα στη χώρα. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η υπόθεση πλέον θα εξεταστεί από τις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 15/7 (πρώτες πρωινές ώρες) Κατηγορούμενος 30χρονος αλλοδαπός, παράνομη διαμονή Κατηγορία Χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικη, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο

Η υπόθεση εγείρει σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία των χώρων ψυχαγωγίας στο νησί και τον έλεγχο εφαρμογής των νόμων που προστατεύουν ανηλίκους. Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση ανηλίκων στο αλκοόλ και την επιτήρηση των πελατών.

Για τους κατοίκους της Κω και τους επαγγελματίες του κλάδου, σημεία ενδιαφέροντος από την εξέλιξη της υπόθεσης είναι:

η επιβολή της εφαρμογής του νόμου στα καταστήματα που σερβίρουν αλκοόλ,

οι συνέπειες για την αδειοδότηση και τη λειτουργία επιχειρήσεων που παραβιάζουν κανόνες,

η σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της συνεργασίας με τις αρχές σε περιστατικά που αφορούν ανηλίκους.

Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει προς το παρόν επιπλέον λεπτομέρειες όσον αφορά την ταυτότητα του κατηγορουμένου ή την κατάσταση της ανήλικης εκτός από το ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης κατά το περιστατικό. Οι τοπικές αρχές και οι δικαστικές υπηρεσίες θα αναλάβουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα ανακοινωθεί επίσημα από την αστυνομία ή τα δικαστικά όργανα της Κω, ενώ για την προστασία των εμπλεκομένων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα προσωπικά δεδομένα.

Ραφαέλα Πετρίδου

Ανταποκρίτρια, Show Time CY — Κως