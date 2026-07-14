Κάρδαμαινα: παραλιακός δρόμος με ζημιές και ανησυχία στην καρδιά της σεζόν

Καμία ουσιαστική αποκατάσταση μετά την κακοκαιρία του Μαρτίου, διαμαρτυρίες επαγγελματιών και προειδοποιήσεις για κινδύνους σε πεζούς και οδηγούς.

Κατάσταση δρόμου και αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα

Στην Κάρδαμαινα παραμένουν ορατά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία του Μαρτίου στον παραλιακό δρόμο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών. Η καθυστέρηση στην παρέμβαση συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, στιγμή κατά την οποία χιλιάδες διερχόμενοι —κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες— χρησιμοποιούν καθημερινά την περιοχή.

Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο αισθητικό: πολλοί επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα που εκπέμπει η πόλη, ενώ υπάρχουν και επισημάνσεις για κινδύνους σε πεζούς και οδηγούς εντός του σημείου που δεν έχει επιδιορθωθεί.

Διαμαρτυρία και αιτήματα προς τη δημοτική αρχή

Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Γιωργάλλης καταγγέλλει ότι η δημοτική αρχή δεν προχώρησε στις αναγκαίες παρεμβάσεις, παρά τις δυνατότητες που είχε με ίδια μέσα και προσωπικό. Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι η αδράνεια εκθέτει τον τόπο διεθνώς και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπους.

«Η Καρδάμαινα εγκαταλελειμμένη στην καρδιά της τουριστικής περιόδου – Η δημοτική αρχή εκθέτει τον τόπο και θέτει σε κίνδυνο πολίτες και επισκέπτες.»

Η φράση αυτή αντικατοπτρίζει την κριτική που προέρχεται από τοπικούς φορείς και κατοίκους, οι οποίοι ζητούν άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του παραλιακού οδοστρώματος προτού προκύψει ατύχημα που θα μπορούσε να αποβεί σοβαρότερο για τη δημόσια ασφάλεια και την τοπική οικονομία.

Ασφάλεια: Κίνδυνοι για πεζούς και οχήματα σε σημείο με αυξημένη κίνηση.

Κίνδυνοι για πεζούς και οχήματα σε σημείο με αυξημένη κίνηση. Τουρισμός: Επιπτώσεις στην εικόνα και την εμπειρία επισκεπτών σε κρίσιμη περίοδο.

Επιπτώσεις στην εικόνα και την εμπειρία επισκεπτών σε κρίσιμη περίοδο. Τοπική οικονομία: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι ευάλωτοι σε συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιοχής.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μαρτίου οι ζημιές εντοπίστηκαν και παραμένουν χωρίς ουσιαστική επέμβαση από τον Δήμο. Η κριτική εστιάζει στο ότι ο φορέας είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δικά του μηχανήματα και προσωπικό για την άμεση αποκατάσταση, κάτι που δεν συνέβη.

Ζήτημα Κατάσταση Αιτία ζημιών Κακοκαιρία Μαρτίου Διακοπή αποκατάστασης Μη ολοκληρωμένη (μέσα Ιουλίου) Δημόσιες παρεμβάσεις Δεν αναφέρεται ολοκληρωμένη δράση από το Δήμο

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες ζητούν άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση του δρόμου και την αποφυγή ατυχημάτων. Παράλληλα ζητούν ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα εργασιών και για τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν έως ότου ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις.

Η κατάσταση στην Καρδάμαινα παρακολουθείται στενά από τοπικούς φορείς, ενώ η πίεση προς τη δημοτική αρχή αναμένεται να ενταθεί όσο διαρκεί η τουριστική περίοδος χωρίς εμφανή έργα αποκατάστασης.