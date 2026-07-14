Στο δρόμο ο διαγωνισμός για το πρώην «Ολύμπια» στη Μαρίνα Κω — εγκρίθηκε προμελέτη

Το Δ.Σ. της Μονομετοχικής Α.Ε. ενέκρινε προμελέτη σκοπιμότητας για το ακίνητο «Ολύμπια» και τα δύο επικρατέστερα σενάρια αξιοποίησης, ανοίγοντας τον δρόμο για διαγωνιστική διαδικασία με κλειστές προσφορές.

Έγκριση προμελέτης και επόμενα βήματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω ενέκρινε την προμελέτη σκοπιμότητας για το ακίνητο γνωστό ως «Ολύμπια» στη Μαρίνα της Κω, όπως προκύπτει από την πρόσφατη εισήγηση που παρουσιάστηκε στο σώμα. Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την Deloitte, καταγράφει τεχνικά και οικονομικά δεδομένα και προτείνει δύο κυρίαρχα σενάρια αξιοποίησης, τα οποία θεωρούνται τα πλέον ώριμα για προχωρημένη φάση ωρίμανσης.

Με την έγκριση της προμελέτης ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας με κλειστές προσφορές, βήμα που σηματοδοτεί μετάβαση από το σχεδιασμό στην προσέλκυση επενδυτών. Η τελική επιλογή του επενδυτικού μοντέλου θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα τεθούν προς συζήτηση και οι όροι της διακήρυξης.

Τι προβλέπει η προμελέτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται για το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο περιλαμβάνουν:

Επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου Ολύμπια και δημιουργία βοηθητικών χώρων.

και δημιουργία βοηθητικών χώρων. Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων για εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Χώρους πρασίνου και πάρκο αναψυχής.

Αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα τένις και padel.

Πιθανότητα δημιουργίας πισίνας με συνοδές εγκαταστάσεις αναψυχής.

Οι προτεινόμενες χρήσεις στοχεύουν να συνδυάσουν τον τουριστικό και εμπορικό χαρακτήρα της Μαρίνας με λειτουργίες που απευθύνονται και στους κατοίκους του νησιού, ενισχύοντας την καθημερινή ζωή στην περιοχή.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα προς διευκρίνιση

Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας σημαίνει ότι η τελική εικόνα του έργου θα καθοριστεί από το επενδυτικό σχήμα που θα επιλεγεί. Στους τομείς που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας περιλαμβάνονται οι όροι δόμησης, η διαχείριση προσβάσεων και στάθμευσης στη Μαρίνα, καθώς και η ένταξη των νέων χρήσεων στο πλαίσιο του τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Πρόταση Περιγραφή (όπως καταγράφεται στην προμελέτη) Επέκταση κτιρίου Ανάπτυξη νέων βοηθητικών και υποστηρικτικών χώρων Υπαίθριοι χώροι Χώροι για εκθέσεις και εκδηλώσεις, πρασίνου και πάρκο Αθλητικές εγκαταστάσεις Γήπεδα τένις, padel και πιθανή πισίνα με εγκαταστάσεις αναψυχής

Η δημοσιογραφική κάλυψη θα επικεντρώσει τη συνέχεια στην παρακολούθηση της διακήρυξης, στις παραμέτρους που θα τεθούν για τους υποψήφιους επενδυτές και στην αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στην τοπική κοινότητα.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της Μαρίνας Κω και, όπως επισημάνθηκε, αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για αξιοποίηση δημόσιων χώρων που μπορούν να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.