Νίσυρος: Ξεκινά το 4ο Nisyros Geopark Festival με ελεύθερες εκδηλώσεις έως 30/9

Ο Δήμος Νισύρου παρουσιάζει το 4ο Nisyros Geopark Festival (11/7–30/9) με μουσικές, κινηματογράφο και πολιτιστικές δράσεις σε οικισμούς του νησιού και δωρεάν είσοδο.

Φεστιβάλ που συνδέει γεωλογία και πολιτισμό

Από 11 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 η Νίσυρος φιλοξενεί το 4ο Nisyros Geopark Festival, μια πρωτοβουλία του Δήμου που συνδυάζει δράσεις πολιτισμού με την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού τοπίου του νησιού. Οι διοργανωτές έχουν επιλέξει να διανείμουν τις εκδηλώσεις σε διαφορετικούς οικισμούς, με στόχο τόσο την ανάδειξη της γεωλογικής ταυτότητας όσο και τη διεύρυνση της επισκεψιμότητας σε όλο το νησί. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, γεγονός που ενισχύει την προσβασιμότητα για κατοίκους και επισκέπτες.

Το φεστιβάλ αναπτύσσεται γύρω από το σύνθημα:

«Διαδρομές στη Γη και στον Πολιτισμό»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, προβολές κινηματογράφου και πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης είναι η σύνδεση της πολιτιστικής παραγωγής με το τοπίο και την τοπική παράδοση, ώστε η Νίσυρος να προβάλλει παράλληλα και στοιχεία γεωτουρισμού.

Στο πρώτο μέρος του ανακοινωθέντος προγράμματος περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες και καλλιτέχνες: στις 11 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία στην Πλατεία Πάλων με την Καίτη Κουλλιά και το πρόγραμμα «Με θαλασσινή αύρα…», μια εμφάνιση με ρεπερτόριο από τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία έως το Αιγαίο. Στις 12 Ιουλίου στο λιμάνι (Ξενώνας Πολυβώτης) πραγματοποιείται το ABAS Blues Festival με συμμετοχές τοπικών και πανελλαδικών σχημάτων και το καθιερωμένο ABAS SuperJam. Στις 18 Ιουλίου η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει την παράσταση «Μέτρημα», επισημαίνοντας δεκαετή καλλιτεχνική πορεία των συντελεστών της.

Διάρκεια: 11/7–30/9/2026

11/7–30/9/2026 Είσοδος: ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις Κεντρικό μήνυμα: Διαδρομές στη Γη και στον Πολιτισμό

Για τους κατοίκους της Νισύρου το φεστιβάλ σηματοδοτεί όχι μόνο πολιτιστική ζωή υψηλού επιπέδου, αλλά και ευκαιρίες οικονομικής κίνησης, κυρίως σε περιόδους εκτός αιχμής. Η κατανομή των εκδηλώσεων σε πολλούς οικισμούς στοχεύει στην ομαλή κατανομή των επισκεπτών και στη στήριξη μικρών επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας. Επιπλέον, η έμφαση στον γεωτουρισμό μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την αναγνωρισιμότητα του νησιού ως προορισμού με ιδιαίτερο φυσικό απόθεμα.

Το αναλυτικό ανακοινωθέν περιέχει επιπλέον ημερομηνίες και εκδηλώσεις που απλώνονται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για το πλήρες πρόγραμμα μέσω των επίσημων καναλιών του Δήμου Νισύρου, όπου θα δημοσιεύονται τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες για ωράρια και χώρους. Η ευρεία γκάμα των δράσεων υπόσχεται να καλύψει διαφορετικά γούστα και ηλικιακές ομάδες, καθώς και να προσελκύσει επισκέπτες με ειδικό ενδιαφέρον για τη γεωλογία και τον τοπικό πολιτισμό.