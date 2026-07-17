Συνελήφθη 30χρονος στην Κω για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και σεξουαλική εκμετάλλευση

Οι αστυνομικές αρχές της Κω προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου, έπειτα από καταγγελία ότι έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη και προέβη σε γενετήσιες πράξεις ενώ εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στις δικαστικές Αρχές.

Σύλληψη και κατηγορίες

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου οι αστυνομικές δυνάμεις της Κω προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 30 ετών, μετά από καταγγελία σύμφωνα με την οποία έδωσε αλκοόλ σε ανήλικη και στη συνέχεια φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις ενώ εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, που ανέλαβε την έρευνα.

Πλαίσιο της υπόθεσης και νομική διαδικασία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δηλώθηκαν στις αρχές, ο συλληφθείς εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί και φέρεται ότι επέτρεψε στην ανήλικη την κατανάλωση αλκοόλ στο χώρο εργασίας του. Επίσης, αναφέρεται ότι ο άνδρας διέμενε παράνομα στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών και η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

Τοπικές επιπτώσεις και διερεύνηση

Η καταγγελία και η ταχεία κινητοποίηση της αστυνομίας έχουν προφανή σημασία για την προστασία ανηλίκων στην Κω, ιδιαίτερα σε περιόδους με αυξημένη κίνηση επισκεπτών και λειτουργία νυχτερινών χώρων. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στην επιβεβαίωση των ισχυρισμών περί διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικη όσο και στη διαλεύκανση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης που καταγγέλθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται περαιτέρω προανακρίσεις και συλλογή αποδεικτικού υλικού από τους αρμόδιους αστυνομικούς.

Πρακτικές συνέπειες για κατοίκους και επιχειρήσεις

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα ελέγχου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τήρησης των κανόνων πώλησης/διάθεσης αλκοόλ. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, οι αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία της τήρησης της νομοθεσίας και της προστασίας των ανηλίκων. Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό οφείλουν να εφαρμόζουν διαδικασίες αναγνώρισης ηλικίας και να αποφεύγουν την έκθεση ανηλίκων σε αλκοόλ ή επιβλαβείς καταστάσεις.

Τι περιμένουμε στη συνέχεια

Η υπόθεση θα εξελιχθεί στα δικαστικά στάδια, όπου θα προσδιοριστεί η συνέχεια της ποινικής διαδικασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσουν τις έρευνες για τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα ή περιστατικά. Οι πολίτες που έχουν σχετικές πληροφορίες ή στοιχεία καλούνται να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Ημερομηνία σύλληψης: 15/7

15/7 Ηλικία κατηγορούμενου: 30 ετών

30 ετών Κατηγορίες: διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις

διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις Τμήμα που διερεύνησε: Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 15/7 Αρμόδια υπηρεσία Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω Κατηγορίες Διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη · Κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και κάθε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί όταν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.