Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στην Κω — συνεχίζονται οι έρευνες για δύο αγνοούμενους

Ανοιχτά της Κω ανασύρθηκε η σορός μιας ανήλικης μετά την ανατροπή τζετ σκι στις τουρκικές ακτές του Μποντρούμ. Οι ελληνικές αρχές συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ενηλίκων που αγνοούνται.

Συμβάν και άμεση αντίδραση

Στις ακτές της περιοχής Μποντρούμ της Τουρκίας σημειώθηκε ανατροπή τζετ σκι, περιστατικό για το οποίο ζήτησε συνδρομή η τουρκική ακτοφυλακή από τις ελληνικές αρχές. Το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος έλαβε την κλήση και ενημέρωσε τις μονάδες που επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κω.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν ανασύρθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα η σορός μιας ανήλικης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κω. Για τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου έχει παραγγελθεί νεκροψία–νεκροτομή.

Έρευνες για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τζετ σκι επέβαιναν τρία άτομα. Εκτός από την ανήλικη, δύο πρόσωπα εξακολουθούν να αγνοούνται — αναφέρεται ότι πρόκειται για ενήλικες και συγκεκριμένα ότι μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο πατέρας και η αδελφή της ανήλικης. Οι ελληνικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προκειμένου να τους εντοπίσουν.

Συνεργασία: τουρκική ακτοφυλακή ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές.

Αντιμετώπιση: συμμετέχουν πλωτό του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιατρική διερεύνηση: έχει διαταχθεί νεκροψία για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

Τοπικές συνέπειες και αναγκαίες προφυλάξεις

Το περιστατικό υπενθυμίζει την έκταση και τους κινδύνους της θαλάσσιας κίνησης στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπου τα θαλάσσια σπορ είναι συχνά και η κίνησή τους διασχίζει συχνά τα σύνορα των χωρικών υδάτων. Οι αρχές του νησιού και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενισχύουν, κατά περίπτωση, τα μέτρα επιτήρησης και τα συνεργατικά πρωτόκολλα ανταλλαγής πληροφοριών με τις γειτονικές ακτοφυλακές.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν την προσεταιρισμένη απόσταση από θαλάσσιες δραστηριότητες όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε ύποπτη ή επικίνδυνη κατάσταση στη θάλασσα.

Μονάδες σε επιφυλακή

Μονάδα Ρόλος Λιμενικό Σώμα Πλωτό σκάφος: έρευνα και περισυλλογή Πολεμική Αεροπορία Ελικόπτερο: αεροπορική υποστήριξη και έρευνα ευρείας περιοχής

Οι έρευνες συνεχίζονται εντός της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Μποντρούμ και Κω. Οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα καταγραφεί και θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.