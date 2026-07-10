F‑16 τυλίχθηκε στις φλόγες στη Ζάκυνθο μετά από αναγκαστική προσγείωση

Ένα μονοθέσιο F‑16 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής εγκατέλειψε με ασφάλεια το αεροσκάφος ενώ οι αρχές έθεσαν σε αναμονή τις πολιτικές πτήσεις.

Συναγερμός και διακοπή πτήσεων στην τοπική πολιτική αεροπορία

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όταν ένα μονοθέσιο F‑16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσίασε τεχνική βλάβη και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από αναγκαστική προσγείωση. Ο χειριστής εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος και μεταφέρθηκε σε σημείο ασφαλείας, ενώ οι υπηρεσίες του αεροδρομίου τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκει στην κατηγορία F‑16 Block 52+ Advanced, έναν από τους τύπους που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία. Το πλήρωμα ενημέρωσε εγκαίρως το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη βάση από την οποία είχε απογειωθεί, πριν επιχειρήσει προσγείωση στο νησί.

Η απόφαση να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, αντί να επιστρέψει στη βάση του Αράξου, υποδηλώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς σύμφωνα με την αναφορά ο χειριστής δεν διέθετε τον χρόνο για να καλύψει την απόσταση μέχρι τη βάση. Κατά τις πρώτες εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το αεροσκάφος φαίνεται να αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και να προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον διάδρομο, καθώς το σύστημα των τροχών δεν είχε αναπτυχθεί.

Σαν άμεση συνέπεια, για όσο χρειάστηκε, ανεστάλησαν οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις των πολιτικών πτήσεων από και προς το νησί. Ο Δήμος Ζακύνθου με επίσημη οδηγία ζήτησε από τους επισκέπτες να παραμείνουν στα καταλύματά τους έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι πολύ χειρότερο.»

Η δήλωση αυτή αποδίδεται σε στελέχη της τοπικής Πολιτικής Προστασίας που συμμετείχαν στη διαχείριση του συμβάντος, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και τα σημεία όπου απαιτούνται βελτιώσεις στον συντονισμό — ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτων αεροπορικών περιστατικών σε νησιωτικές υποδομές.

Ώρα Γεγονός Πρωινές/μεσημβρινές Απογείωση από βάση Άραξου 13:57 Ενημέρωση υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας (κατά τοπικές αναφορές) Μεσημέρι Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου — βλάβη και ανάφλεξη Άμεσα Εκκένωση χειριστή, ενεργοποίηση υπηρεσιών, αναστολή πολιτικών πτήσεων

Τοπικές επιπτώσεις και οδηγίες για κατοίκους και επισκέπτες

Το επεισόδιο επηρέασε την κανονική λειτουργία του αεροδρομίου και είχε άμεσο αντίκτυπο στον τουριστικό ρυθμό, καθώς αρκετές αφίξεις και αναχωρήσεις καθυστέρησαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες χρονικές ζώνες. Ο Δήμος και οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ψυχραιμία και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Οι επισκέπτες προτρέπονται να παραμείνουν στα καταλύματά τους μέχρι την επίσημη επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

Κρατήσεις μεταφορών προς το αεροδρόμιο να επαληθεύονται πριν την αναχώρηση.

Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, επικοινωνία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και με τον φορέα διαμονής.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εκτάκτων Συμβάντων του αεροδρομίου και η Πολιτική Προστασία συμμετείχαν άμεσα στην επιχείρηση αντιμετώπισης, με μηχανήματα και μέσα υποστήριξης, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τεχνικής βλάβης συνεχίζονται από τις αρμόδιες στρατιωτικές και αεροπορικές υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι τοπικές αρχές καλούν σε περιορισμό των μετακινήσεων προς το αεροδρόμιο για λόγους ασφάλειας.

Η εμπειρία του περιστατικού θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τον ρόλο του συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αρχών σε νησιωτικά αεροδρόμια, καθώς και την ανάγκη για σαφή πρωτόκολλα ενημέρωσης του κοινού, ειδικά σε περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης.