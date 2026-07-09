Φιλικό ΠΑΣ — Καστοριά στις 23 Αυγούστου: επιστροφή σε παραδοσιακές αναμετρήσεις

Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα αντιμετωπίσει την Καστοριά στις 23 Αυγούστου στο γήπεδο των Γουναράδων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναμέτρηση που θυμίζει παλιές εποχές

Ο κατάλογος των φιλικών του ΠΑΣ Γιάννινα διευρύνεται και περιλαμβάνει πλέον και την αναμέτρηση με την ομάδα της Καστοριάς. Το φιλικό έχει προγραμματιστεί για την 23η Αυγούστου και θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Γουναράδων, δημιουργώντας προσδοκίες στους τοπικούς φιλάθλους για μια έντονη και νοσταλγική συνάντηση.

Η προετοιμασία του ΠΑΣ ξεκινάει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ενώ από τα μέσα Αυγούστου θα αρχίσουν οι φιλικές αναμετρήσεις. Στο πρόγραμμα έχουν ήδη καταγραφεί και άλλα φιλικά, όπως με τον ΑΟ Ανατολής και την Πίνδο Κόνιτσας.

Τοπικό ενδιαφέρον και ιστορική συνάφεια

Η συνάντηση με την Καστοριά επαναφέρει μνήμες προηγούμενων εποχών, καθώς πρόκειται για δύο ομάδες με ιστορική παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα. Στα Γουναράδες η τοπική κοινότητα αναμένει αυξημένη προσέλευση, δεδομένης της σημασίας ενός τέτοιου αγώνα για την τοπική εικόνα του ποδοσφαίρου.

23/8 : ΠΑΣ Γιάννινα - Καστοριά (Γουναράδες)

: ΠΑΣ Γιάννινα - Καστοριά (Γουναράδες) 29 ή 30/8 : Φιλικό με ΑΟ Ανατολής

: Φιλικό με ΑΟ Ανατολής 5/9: Φιλικό με Πίνδο Κόνιτσας (Δημοτικό Στάδιο Κόνιτσας)

Τα φιλικά αυτά εντάσσονται στην προετοιμασία του ΠΑΣ, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τι σημαίνει για την Καστοριά

Για την τοπική ομάδα και τους φιλάθλους η παρουσία ενός συλλόγου όπως ο ΠΑΣ συνιστά ευκαιρία για απαραίτητες δοκιμές, αλλά και για προβολή της Καστοριάς ως ποδοσφαιρικού προορισμού. Επιπλέον, εφόσον οι δύο ομάδες βρεθούν στον ίδιο όμιλο της Γ' Εθνικής, όπως αναφέρεται ως πιθανότητα, τέτοιες φιλικές αναμετρήσεις λειτουργούν και ως προπονητική προειδοποίηση ενόψει επίσημων συναντήσεων.

Ημερομηνία Αντίπαλος Τοποθεσία 23/8 ΠΑΣ Γιάννινα Γουναράδες, Καστοριά 29/8 ή 30/8 ΑΟ Ανατολής — 5/9 Πίνδος Κόνιτσας Δημοτικό Στάδιο Κόνιτσας

Η τοπική διοίκηση και οι οργανωτές του αγώνα θα πρέπει να ανακοινώσουν λεπτομέρειες για ώρες, εισιτήρια και μέτρα ασφαλείας, ώστε οι φίλαθλοι να προγραμματίσουν την παρουσία τους. Οι ημερομηνίες αυτές θα καθορίσουν τον ρυθμό των φιλικών πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η προσέλευση και το ενδιαφέρον των κατοίκων της Καστοριάς για τον αγώνα αυτόν θα επηρεάσει και μελλοντικές διοργανώσεις, δίνοντας σημασία στην υποδομή και την προβολή του τοπικού ποδοσφαίρου.