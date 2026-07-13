Φονική φωτιά σε μπαρ της Μπανγκόκ: 27 νεκροί, στοιβαγμένες έξοδοι κινδύνου και κατηγορίες για αμέλεια

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα στο δημοφιλές μπαρ της Μπανγκόκ προκάλεσε τουλάχιστον 27 θανάτους και 63 τραυματίες. Οι πρώτες έρευνες αναδεικνύουν βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό και εμποδισμένες διαφυγές ως κρίσιμο παράγοντα της τραγωδίας.

Μια μεγάλη πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο της Μπανγκόκ προκάλεσε τουλάχιστον 27 θανάτους και 63 τραυματίες, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα των ιατροδικαστικών και αστυνομικών αρχών. Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής ως την πιθανότερη αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.

Τι προέκυψε από την έρευνα

Η αυτοψία στον χώρο του μπαρ «Rong Beer Na Lat Phrao» και οι καταθέσεις επιζώντων και εργαζομένων αποκάλυψαν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή αμέλεια στην ασφάλεια του κτιρίου παρά το γεγονός ότι το κατάστημα διέθετε τις απαραίτητες άδειες. Συγκεκριμένα:

Οι κύριες έξοδοι κινδύνου ήταν ουσιαστικά μπλοκαρισμένες: η μία είχε καλυφθεί από στοιβαγμένα καφάσια με μπίρες και η άλλη από ένα τραπέζι.

ήταν ουσιαστικά μπλοκαρισμένες: η μία είχε καλυφθεί από στοιβαγμένα καφάσια με μπίρες και η άλλη από ένα τραπέζι. Μάρτυρας ανέφερε ότι είδε πυκνό καπνό να βγαίνει από ηλεκτρικό πίνακα κοντά στη σκηνή, ακολούθησε ισχυρή έκρηξη και διακοπή ρεύματος.

Ο καπνός γέμισε πολύ γρήγορα τον χώρο, οδηγώντας σε θανάτους κυρίως από ασφυξία μέσα στις τουαλέτες, όπου βρέθηκαν πολλά θύματα.

«Η φωτιά δεν ήταν τόσο επιθετική στην αρχή, αλλά ο καπνός είχε καλύψει αμέσως το 100% του χώρου»

Χρονικό και συνέπειες

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα, όταν στο μπαρ βρίσκονταν περίπου 300 θαμώνες. Λόγω της θέσης της εστίας στην μπροστινή ζώνη του καταστήματος, το πλήθος προσπάθησε να κινηθεί προς τα πίσω, όπου όμως οι διαφυγές ήταν εμπόδιο. Όσοι έφτασαν στην κεντρική πόρτα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Οι έρευνες στο χώρο έφεραν στο φως ενδείξεις παραλείψεων που προκάλεσαν οργή και αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Στοιχείο Αριθμός / Περιγραφή Νεκροί 27 Τραυματίες 63 Θεωρούμενη αιτία Βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής Περίπου θαμώνες 300

Τι σημαίνει για τους πολίτες και τις αρχές

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αυστηρού ελέγχου σε χώρους μαζικής διασκέδασης: τεχνικοί έλεγχοι σε ηλεκτρικά συστήματα, ανεμπόδιστες και σαφώς σηματοδοτημένες εξόδους κινδύνου, καθώς και σχέδια έκτακτης εκκένωσης που να εφαρμόζονται και να ελέγχονται τακτικά. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό εθνική τραγωδία και προτεραιότητα αποτελεί η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για εγκληματική αμέλεια.

Για τον κοινό πολίτη και τους υπεύθυνους επιχειρήσεων νυχτερινής διασκέδασης, τα βήματα που προκύπτουν άμεσα είναι:

Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από πιστοποιημένους τεχνικούς.

Άμεση απομάκρυνση εμποδίων από όλες τις εξόδους κινδύνου και τακτικοί έλεγχοι λειτουργίας τους.

Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης και ενημέρωση προσωπικού για διαδικασίες ασφαλείας.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις ανακρίσεις και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ευθύνες των διαχειριστών του καταστήματος και πιθανών τρίτων. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια και στην έκταση των παραλείψεων.