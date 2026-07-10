Φωτιά στην Ίνι: ισχυρή επιχείρηση πυρόσβεσης στο Ηράκλειο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, χωρίς προς το παρόν απειλή κατοικιών.

Έκτακτη επιχείρηση στην Ίνι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της 10ης Ιουλίου σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην περιοχή σήμανε άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με επίγεια και εναέρια μέσα να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση του μετώπου.

Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν προκύψει, η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ριπές που φτάνουν τα 5 μποφόρ, επιβαρύνουν τις προσπάθειες των δυνάμεων κατάσβεσης και δυσκολεύουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς.

«Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση, επεκτεινόμενη στη συνέχεια σε παρακείμενη αγροτική έκταση.»

Μέχρι στιγμής οι Αρχές αναφέρουν ότι το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, χωρίς να έχουν τεθεί σε κίνδυνο οικίες. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω της πιθανής μεταβολής της έντασης των ανέμων και της ταχύτητας εξάπλωσης σε ξηρές εκτάσεις.

Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

Οι άνεμοι έως 5 μποφόρ δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα αναφορές για απώλεια κατοικιών ή απειλή υποδομών.

Πόσες δυνάμεις επιχειρούν

Μέσο Αριθμός / Περιγραφή Πυροσβέστες 45 Ομάδες πεζοπόρων 2 (τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ) Πυροσβεστικά οχήματα 11 Εναέρια μέσα 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο

Στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενοι από 11 οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Η συντονιστική ευθύνη ανήκει στις τοπικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, που παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η μετακίνηση κλιμακίου του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή για ενδεχόμενη κακόβουλη ενέργεια.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και οι διερχόμενοι καλούνται να τηρούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να αποφεύγουν την προσέγγιση στο μέτωπο. Οι αρχικές εκτιμήσεις δεν δείχνουν άμεσο κίνδυνο για οικίες, αλλά η κατάσταση παραμένει δυναμική και απαιτεί συνεχή ενημέρωση από τις επίσημες υπηρεσίες.