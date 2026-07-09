Η Αρίνα Σαμπαλένκα επέλεξε ξανά τη Μύκονο για χαλάρωση μετά το Wimbledon

Η Νο1 της WTA βρέθηκε στην Ψαρρού με τον σύντροφό της, γευμάτισε στο Nammos και προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, ενώ θαυμαστές την αναγνώρισαν.

Διεθνής αθλήτρια για λίγες μέρες στο νησί

Η πρωταθλήτρια τένις Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Μύκονο, όπου επέλεξε να περάσει λίγες μέρες χαλάρωσης μετά τον πρόσφατο αγωνιστικό της κύκλο στο Wimbledon. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και ρεπορτάζ τοπικών πηγών, η 28χρονη συνοδεύεται από τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, και βρέθηκε στην περιοχή της Ψαρρού.

Πηγές από το νησί αναφέρουν ότι το ζευγάρι γευμάτισε στο γνωστό σημείο εστίασης Nammos, ένα στέκι που κάθε καλοκαίρι προσελκύει διεθνείς προσωπικότητες. Η Σαμπαλένκα προσπάθησε να διατηρήσει διακριτική εμφάνιση, φορόντας ένα απλό καλοκαιρινό σύνολο και ψάθινο καπέλο, ωστόσο αναγνωρίστηκε από θαυμαστές που ζήτησαν φωτογραφίες.

Προορισμός: Ψαρρού, Μύκονος

Συνοδεύεται από: Γιώργο Φραγκούλη

Σημείο εξόδου: Nammos

Η παρουσία της στο νησί επαναλαμβάνει περυσινές επιλογές της αθλήτριας, που επιλέγει συχνά τη Μύκονο για διαλείμματα ανάμεσα σε αγώνες. Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, πληροφορία που έχει διαρρεύσει σε διάφορα μέσα.

Η παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και την εικόνα του νησιού. Η ανέμελη εικόνα διακοπών, τα καταστήματα εστίασης και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας επωφελούνται από την προσέλκυση επισκεπτών και την προβολή σε μέσα ενημέρωσης.

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Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, τέτοιου είδους επισκέψεις σημαίνουν αυξημένη κίνηση σε συγκεκριμένες περιοχές και ανάγκη για διακριτικότητα και σεβασμό προς τους επισκέπτες. Επιπλέον, η αναγνώριση από θαυμαστές δημιουργεί στιγμιότυπα που μεταφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ.

Η επιλογή της Μυκόνου από τη Σαμπαλένκα επιβεβαιώνει τη διαχρονική ελκυστικότητα του νησιού για υψηλού προφίλ επισκέπτες, ενώ για τους ντόπιους επαγγελματίες του τουρισμού σηματοδοτεί ακόμη μια περίοδο ανοδικής ζήτησης σε υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης.