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Αθλητικά Χερσόνησος Ηράκλειο

Η Χερσόνησος ενισχύει την επίθεσή της με τον νεαρό Τσελεγγίδη

Η τοπική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Τσελεγγίδη, επιθετικού γεννημένου το 2007, με εμπειρία από ΠΟΑ και τις υποδομές του ΟΦΗ.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Η Χερσόνησος ενισχύει την επίθεσή της με τον νεαρό Τσελεγγίδη
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Νέα μεταγραφή για τη Χερσόνησο

Η διοίκηση της Χερσόνησος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του νεαρού επιθετικού Γιώργου Τσελεγγίδη, ο οποίος αγωνίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα του ΠΟΑ. Η προσθήκη εντάσσεται στην προσπάθεια της ομάδας να ενισχύσει τις επιλογές στην επιθετική γραμμή εν όψει των υποχρεώσεων στη Γ' Εθνική.

Ο Τσελεγγίδης γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 και αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης, με δυνατότητα να καλύψει τόσο την αριστερή όσο και τη δεξιά πτέρυγα. Τα στοιχεία αυτά τον καθιστούν χρήσιμη επιλογή για την ταχύτητα και την ευελιξία στην επιθετική λειτουργία του συλλόγου.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια ο παίκτης ανήκε στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ, όπου παρέμεινε για τέσσερα έτη και ανέβηκε σταδιακά από Κ15 σε Κ17 και Κ19, απ' όπου αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν φορώντας τη φανέλα του Λίντο.

«Τον καλωσορίζουμε με χαρά στη μεγάλη οικογένεια της Χερσονήσου και του ευχόμαστε από καρδιάς μια καλή ποδοσφαιρική περίοδο στη Γ’ Εθνική, γεμάτη υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα κόκκινα».

Η προσθήκη ενός νεαρού, με εμπειρίες από την Κρήτη και συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, θεωρείται σημαντική για την ομάδα, που αναζητά βάθος στον ρόστερ και επιλογές στις πτέρυγες. Η παρουσία παικτών με τοπικές ρίζες και διαδρομή σε κρητικούς συλλόγους συχνά διευκολύνει την προσαρμογή και αυξάνει τη σύνδεση με τον κόσμο της Χερσονήσου.

  • Αύξηση επιλογών στην επίθεση για τους προπονητικούς σχεδιασμούς.
  • Δυνατότητα να καλύψει και τις δύο πτέρυγες, προσφέροντας ταχύτητα.
  • Τοπική σύνδεση: προέλευση από κρητικές ακαδημίες (Λίντο, ΟΦΗ, ΠΟΑ).

Για τους φιλάθλους της περιοχής, η μεταγραφή σηματοδοτεί μια προσπάθεια ενίσχυσης εν όψει της νέας σεζόν και αποτελεί σημείο παρακολούθησης κατά τα φιλικά και τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Χερσονήσου στη Γ' Εθνική.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΟνοματεπώνυμοΓιώργος Τσελεγγίδης
Ημερομηνία γέννησης18/09/2007
ΘέσηΕξτρέμ (αριστερά/δεξιά)
Τελευταίος σύλλογοςΠΟΑ
Προηγούμενη ομάδα υποδομήςΟΦΗ (μέχρι καλοκαίρι 2025)

Η ανακοίνωση δεν περιέχει οικονομικές λεπτομέρειες ή διάρκεια συμβολαίου. Οι τοπικοί οπαδοί και τα Μέσα θα αναμένουν την πρώτη επίσημη εμφάνιση του παίκτη με τη φανέλα της Χερσονήσου, καθώς και την αξιολόγηση από το τεχνικό επιτελείο κατά την προετοιμασία.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
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