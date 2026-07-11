Η Καβάλα στο επίκεντρο: MARMITA και MOMus παρουσιάζουν τη νέα signature μπίρα

Μικροζυθοποιία της Καβάλας συνεργάζεται με τον MOMus για την κυκλοφορία της MOMUS Contemporary Ale, μια χειροποίητη New Age Pale Ale που φιλοδοξεί να συνδέσει την τέχνη με τη γεύση.

Τοπική ζυθοποιία και μουσεία ενώνουν δημιουργικά τοπική παραγωγή και σύγχρονη τέχνη

Μια νέα συνεργασία που βάζει την Καβάλα στον χάρτη της ελληνικής craft ζυθοποιίας ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Η Μικροζυθοποιία Καβάλας MARMITA και ο MOMus ανέπτυξαν από κοινού την ετικέτα MOMUS Contemporary Ale, μια μπίρα σχεδιασμένη ώστε να συνοδεύει επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις, προσφέροντας μια διευρυμένη αισθητική εμπειρία.

Η παρουσίαση της νέας ετικέτας έγινε σε εκδήλωση στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του οργανισμού, της MARMITA και δημοσιογράφοι. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του MOMus για προσέγγιση νέων κοινοτήτων μέσα από συνεργασίες που συνδέουν την τέχνη με την καθημερινότητα.

«Το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση… και είναι MOMUS Contemporary Ale!»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η νέα μπίρα είναι χειροποίητη, μη παστεριωμένη και ανήκει στην κατηγορία New Age Pale Ale. Το αλκοολικό περιεχόμενο αναφέρεται μεταξύ 4,5% και 4,7%, ενώ το προφίλ της περιγράφεται ως ελαφρύ, δροσιστικό και φρουτώδες χάρη στη χρήση σύγχρονων ποικιλιών λυκίσκου.

Τοπική παραγωγή: η MARMITA ενισχύει την προβολή της Καβάλας.

Διασύνδεση πολιτισμού και προϊόντος: το MOMus προσεγγίζει νέο κοινό.

Γευστικά χαρακτηριστικά: φρουτώδη αρώματα με νότες μάνγκο και εσπεριδοειδών.

Για την τοπική κοινωνία η κίνηση έχει πολλαπλά οφέλη: ενισχύει την εξωστρέφεια μιας μικρής επιχείρησης της Καβάλας, δημιουργεί νέα κανάλια διάθεσης και ενισχύει την ταυτότητα της πόλης ως κέντρο δημιουργικών παραγωγικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, ανοίγει το δρόμο για παρόμοιες συνεργασίες μεταξύ πολιτιστικών φορέων και τοπικών επιχειρήσεων, που μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα οφέλη για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Κατηγορία New Age Pale Ale ABV 4,5%–4,7% Χαρακτηριστικά ανοιχτό ξανθό, φρουτώδη αρώματα, ελαφρύ σώμα Λυκίσκοι Citra, Mosaic, Azacca

Από την πλευρά των κατοίκων της Καβάλας, η πρωτοβουλία προσφέρει ένα ακόμη στοιχείο τοπικής υπερηφάνειας και μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τις μικρές παραγωγές και τις πολιτιστικές εμπειρίες. Η διάθεση της MOMUS Contemporary Ale αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο διάστημα από τις δύο πλευρές, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η παρακολούθηση της ανταπόκρισης του κοινού τόσο σε επίπεδο επισκεψιμότητας μουσείων όσο και στις πωλήσεις της ετικέτας.

Η συνεργασία φανερώνει την τάση για δημιουργικές συνέργειες που συνδέουν τοπικές επιχειρήσεις με θεσμούς πολιτισμού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εικόνας της Καβάλας και στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων που φέρουν έντονο τοπικό αποτύπωμα.