Η Σύρος υπερασπίζεται τη φιλοξενία: ξεκαθαρίζουν ρόλους και μέτρα για τις αφίξεις στο νησί

Δήλωση υπερ τοπικής ταυτότητας και σαφής υπενθύμιση νομικών και επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων μετά από παραπάνω περιστατικά με αφίξεις κρουαζιερόπλοιων — οι τοπικές αρχές ζητούν να μην ταυτίζονται οι επισκέπτες με πολιτικές ή συγκρούσεις.

Σαφές μήνυμα υπέρ της φιλοξενίας και της ασφάλειας

Η Σύρος επαναβεβαιώνει ότι παραμένει «τόπος φιλοξενίας, πολιτισμού και σεβασμού», σημειώνοντας παράλληλα ότι η διαχείριση αφίξεων από κρουαζιερόπλοια υπάγεται σε εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο. Το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα υπογραμμίζει πως η δημοτική αρχή δεν μπορεί να αναλαμβάνει μονομερώς αποφάσεις για την άφιξη πλοίων από λιμάνια τρίτων χωρών και υπενθυμίζει τους κανόνες που διέπουν τις σχετικές διαδικασίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν υποχρεώσεις που απορρέουν μεταξύ άλλων από το πλαίσιο Σένγκεν, τον διεθνή κώδικα ISPS και την ελληνική νομοθεσία για τα λιμάνια. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρεται, αποσκοπούν στην προστασία όλων των εμπλεκομένων — κατοίκων, εργαζομένων, επιχειρηματιών και επισκεπτών — και όχι στη δημιουργία εικόνας έντασης ή αστυνομοκρατίας.

Έμφαση στη μη στοχοποίηση των επισκεπτών ανεξαρτήτως καταγωγής.

των επισκεπτών ανεξαρτήτως καταγωγής. Υπενθύμιση νομικών υποχρεώσεων που δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.

που δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Στόχος: αποφυγή αποκλεισμών και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του λιμένα.

Η ανακοίνωση αναφέρεται ρητά στα γεγονότα του προηγούμενου έτους, όταν επισκέπτες δεν μπόρεσαν να αποβιβαστούν στο νησί, και τονίζει ότι τέτοια επεισόδια δεν πρέπει να επαναληφθούν. Προειδοποιεί επίσης ότι οι αποκλεισμοί με βάση την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες ιδιότητες αντιβαίνουν στην παράδοση της Σύρου, ειδικά σε μια χρονιά κατά την οποία η Ερμούπολη γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της.

Οι επιπτώσεις για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις

Για την τοπική κοινωνία, τα μέτρα ασφαλείας και οι αποφάσεις για την αποβίβαση επιβατών έχουν πολλαπλές συνέπειες: επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, την οικονομική δραστηριότητα, τις υπηρεσίες μεταφοράς και τη λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για ασφάλεια και στην ανάγκη διατήρησης ενός φιλόξενου περιβάλλοντος που στηρίζει τον τουρισμό και τοπικές επιχειρήσεις.

Φορέας Ρόλος / Ευθύνη Ελληνική Πολιτεία Εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών, έλεγχοι αφίξεων Λιμενικές Αρχές Λειτουργική διαχείριση αποβίβασης, εφαρμογή ISPS Δημοτική Αρχή Προστασία τοπικής κοινωνίας, συνεργασία με κεντρικές αρχές

Η τοπική ανακοίνωση απευθύνει έκκληση για κοινή λογική και σεβασμό στις διαδικασίες, εκτιμώντας ότι μόνο με συνεργασία ανάμεσα σε κεντρικές αρχές, λιμενικές υπηρεσίες και δημοτικές δομές μπορεί να αποφευχθούν εικόνες αποκλεισμού και έντασης που βλάπτουν τη φήμη και την οικονομία του νησιού.

Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη να αποφεύγεται η μετατροπή πολιτικής διαφωνίας ή ειρηνικών διαδηλώσεων σε αιτία συλλογικής ενοχοποίησης απλών επισκεπτών και ότι οι κανόνες ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται εξισορροπημένα ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας στην Ερμούπολη.