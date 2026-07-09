Αντιδράσεις στην Ηλεία μετά το «φρένο» του Ελεγκτικού στη μεταρρύθμιση της χερσαίας ζώνης Κατακόλου

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εμποδίσει την υλοποίηση της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης στο Κατάκολο προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Ηλεία, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προετοιμάζει προσφυγή και νομικούς κύκλους να χαρακτηρίζουν την κρίση αντιφατική.

Έντονη ανησυχία για το μέλλον των έργων στο λιμάνι

Προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ηλεία η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που «μπλοκάρει» τα έργα ανάπλασης της Χερσαίας Ζώνης του λιμανιού του Κατακόλου. Το έργο, με μεγάλο προϋπολογισμό και σημαντική επισκεψιμότητα στο λιμάνι, θεωρείται κρίσιμο για την τοπική οικονομία και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και νομικοί κύκλοι της Ηλείας εμφανίζονται προβληματισμένοι, χαρακτηρίζοντας αντιφατική την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών, Βασίλης Γιαννόπουλος, ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια ετοιμάζεται να προσφύγει ενάντια στην απόφαση.

«Η ανάπλαση της Χερσαίας Ζώνης Κατακόλου είναι ένα έργο που η Περιφερειακή Αρχή το παρέλαβε δημοπρατημένο ... Ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 10,5 εκατ. ευρώ.»

Σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν από την πλευρά της Περιφέρειας, το έργο είχε σημαντική διαδικαστική πορεία πριν τη σημερινή παρέμβαση: η μελέτη πέρασε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας τον Μάιο του 2018, εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα τον Ιούλιο του ίδιου έτους και δημοπρατήθηκε στις 8 Μαΐου 2019. Από τον διαγωνισμό προέκυψε προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση 47,45% και η σύμβαση υπογράφηκε περίπου έναν χρόνο μετά, καθώς η πανδημία καθυστέρησε την υλοποίηση.

Τι αναφέρει η Περιφέρεια — σημεία τριβής

Η Περιφερειακή Αρχή επισημαίνει ότι κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησης, το 2021, εντοπίστηκαν ελλείψεις στη μελέτη, με κυριότερη την μη ενσωμάτωση κανονισμού που αφορά τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (έκδοση 2017). Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρουν ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί και ότι σχετίζεται με την τελική διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και τη λειτουργία των σημείων ελέγχου και ασφάλειας.

Από την τοπική κοινωνία και τους νομικούς παρατηρητές τονίζεται επίσης ότι το λιμάνι του Κατακόλου υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, γεγονός που πολλαπλασιάζει την οικονομική και κοινωνική σημασία τυχόν καθυστερήσεων ή ακυρώσεων έργων υποδομής.

Οικονομικός αντίκτυπος: χρόνια επένδυση σε λιμενικές υποδομές κινδυνεύει να παγώσει.

χρόνια επένδυση σε λιμενικές υποδομές κινδυνεύει να παγώσει. Διοικητική διαδρομή: έργο δημοπρατημένο το 2019, προσωρινός ανάδοχος το 2019, σύμβαση μετά την πανδημία.

έργο δημοπρατημένο το 2019, προσωρινός ανάδοχος το 2019, σύμβαση μετά την πανδημία. Νομικό μέλλον: η Περιφέρεια προετοιμάζει προσφυγή κατά της απόφασης.

Ποιοι φορείς εμπλέκονται και τι ακολουθεί

Οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ως κύριος φορέας υλοποίησης), οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας και οι δικαστικές αρχές που εξέτασαν το προληπτικό έλεγχο. Η επόμενη φάση αναμένεται να κινηθεί δικαστικά, με την Περιφέρεια να δηλώνει έτοιμη να αμφισβητήσει διοικητικά και σε δεύτερο βαθμό την απόφαση που ανέστειλε τα συμβατικά βήματα.

Κατόπιν των δηλώσεων της Περιφέρειας και των νομικών εκτιμήσεων, τοπικοί παράγοντες ζητούν ταχύτερη και ξεκάθαρη ενημέρωση για την πορεία των έργων, καθώς και σαφή χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι που στηρίζουν μέρος των εσόδων τους στην κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό αναμένουν άμεσα μέτρα για την αποφυγή διατάραξης της τουριστικής περιόδου.

Έτος / Ημερομηνία Γεγονός Μάιος 2018 Παραλαβή μελέτης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας Ιούλιος 2018 Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 8 Μαΐου 2019 Δημοπράτηση του έργου Οκτώβριος 2019 Προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση 47,45% 2020-2021 Υπογραφή σύμβασης και πρώτα στάδια υλοποίησης — εντοπισμός ελλείψεων στη μελέτη

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματικούς φορείς. Η τελική απόφαση για την τύχη των έργων στο Κατάκολο θα καθορίσει τη δυνατότητα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και την ροή των επισκεπτών τις επόμενες τουριστικές περιόδους.

Για τους κατοίκους της Ηλείας και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, η επόμενη μέρα εξαρτάται από τη νομική διαδρομή που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια και από τις τεχνικές προσαρμογές που πιθανώς απαιτηθούν στη μελέτη ώστε να ανταποκρίνεται στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Στο μεταξύ, η τοπική διοίκηση και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν ζητήσει άμεση πληροφόρηση για τα βήματα που θα ληφθούν, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα και να προστατευθούν οι τουριστικές ροές και οι θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από τη λειτουργία του λιμανιού.