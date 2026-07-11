Ηλεία: Έρχεται η de minimis αποζημίωση για την καλλιέργεια μηδικής μετά από διορθωτική απόφαση

Τροποποίηση κυβερνητικής απόφασης φέρνει την Ηλεία στο καθεστώς de minimis για τη μηδική, ανοίγοντας δυνατότητα αποζημίωσης σε τοπικούς παραγωγούς μετά από παρεμβάσεις τοπικών εκπροσώπων.

Τροποποίηση απόφασης και επίπτωση στους παραγωγούς

Η Ηλεία εντάσσεται πλέον στο καθεστώς de minimis για την καλλιέργεια της μηδικής, ύστερα από την αναθεώρηση της αρχικής κυβερνητικής απόφασης που αρχικά δεν συμπεριλάμβανε τον νομό. Η αλλαγή αυτή προκύπτει μετά από παρέμβαση τοπικών πολιτικών παραγόντων και επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση έπαιξε η παρέμβαση του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Ηλείας Ανδρέα Νικολακόπουλου, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ένταξης των τοπικών δικαιούχων. Η πρωτοβουλία του συναντήθηκε με την κατανόηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά, που τελικά επέφερε την αλλαγή στην απόφαση και άνοιξε τον δρόμο για την αποζημίωση.

Γιατί είναι κρίσιμη η ενίσχυση

Η μηδική αποτελεί βασική πηγή διατροφής για αιγοπρόβατα και η αγορά της επηρεάστηκε από παθήσεις στα ζώα και από επιβαλλόμενα περιοριστικά μέτρα που οδήγησαν σε υπερβολικές αδιάθετες ποσοτήτες. Η αδυναμία διάθεσης και η μείωση της κυκλοφορίας του προϊόντος δημιούργησαν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες για τους παραγωγούς της περιοχής.

Αντικείμενο: Ενίσχυση de minimis για καλλιέργεια μηδικής.

Ενίσχυση de minimis για καλλιέργεια μηδικής. Κύριοι εμπλεκόμενοι: Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς.

Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς. Σκοπός: Οικονομική αποκατάσταση παραγωγών που υπέστησαν ζημίες λόγω ασθενειών των ζώων και περιορισμών στην εμπορία.

Τι σημαίνει για τους δικαιούχους στην Ηλεία

Με την ένταξη στο καθεστώς, οι παραγωγοί της Ηλείας που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση. Η τροποποίηση αναμένεται να ανοίξει την πλατφόρμα και για όσους μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός της αρχικής απόφασης, δίνοντας πρόσβαση σε αποζημίωση που είχε ήδη δοθεί σε άλλες περιοχές.

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Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ανακούφιση για πολλούς κτηνοτρόφους και αγρότες του νομού, δεδομένου ότι η μηδική είναι ζωτικό στοιχείο της παραγωγικής αλυσίδας. Η αποκατάσταση της δυνατότητας διάθεσης της παραγωγής και η παροχή αποζημίωσης μπορούν να μετριάσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσε η προηγούμενη κρίση.

Για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς είναι ουσιώδες να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο και τις τοπικές υπηρεσίες ώστε να ενημερωθούν για τα κριτήρια, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα χρονοδιαγράμματα. Οι τοπικές αγροτικές υπηρεσίες και οι συνεταιρισμοί αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο στην καθοδήγηση των δικαιούχων.

Η προσαρμογή της απόφασης δείχνει την αποτελεσματικότητα των τοπικών παρεμβάσεων και αναδεικνύει τη σημασία της συνεχούς επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπροσώπους της Ηλείας και κεντρικά υπουργικά στελέχη για την επίλυση θεμάτων που αφορούν την τοπική παραγωγή και οικονομία.