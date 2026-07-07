Ηλιούπολη: Κλιμακώνεται η ένταση για το «Χαλικάκι» και τη συμφωνία με την ΕΤΑΔ

Στο επίκεντρο η ανάπλαση του πάρκου «Χαλικάκι» με χρηματοδότηση <strong>5,1 εκατ. ευρώ</strong> και πρόβλεψη για διώροφο αναψυκτήριο ιδιωτικής εκμετάλλευσης. Κάτοικοι φοβούνται προηγούμενο για μισθώματα σε δημόσιους χώρους.

Η Ηλιούπολη βρίσκεται εκ νέου σε έντονη συζήτηση γύρω από τον δημόσιο χώρο, με αφορμή την προωθούμενη ανάπλαση του πάρκου «Χαλικάκι». Το σχέδιο που παρουσίασε η δημοτική αρχή προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις και συνεργασία με την ΕΤΑΔ, στο πλαίσιο συμφωνίας που εισάγει καταβολή ενοικίου από τον Δήμο για τη χρήση της έκτασης. Η προοπτική αυτή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ομάδα κατοίκων εκφράζει την ανησυχία ότι δημιουργείται προηγούμενο για άλλους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Το σχέδιο ανάπλασης και η συμφωνία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η νέα σύμβαση που παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο συνοδεύεται από χρηματοδότηση 5,1 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για τη δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή νέων υποδομών και ενός διώροφου αναψυκτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί με ιδιωτική εκμετάλλευση. Παράλληλα, ο Δήμος θα καταβάλλει μικρό ενοίκιο στην ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση του χώρου, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό στο ρεπορτάζ.

Για σημαντική μερίδα κατοίκων, η συμφωνία συνιστά «ξεπούλημα» και «ανοίγει τον ασκό του Αιόλου» για άλλους δημόσιους χώρους.

Ιστορικό ιδιοκτησίας και ο ρόλος του Υπερταμείου

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δημόσιων χώρων στην πόλη έχει μακρύ παρελθόν, με κινητοποιήσεις και δικαστικές διαμάχες ήδη από τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Μετά τη δημιουργία του Υπερταμείου, σημαντικό μέρος της δημόσιας περιουσίας εντάχθηκε σε αυτό, με αποτέλεσμα περίπου 150 ακίνητα στην Ηλιούπολη να θεωρούνται σήμερα ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ. Το «Χαλικάκι» εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, γεγονός που επηρεάζει τις δυνατότητες και τους όρους διαχείρισης από τον Δήμο.

Τι ανησυχεί τους κατοίκους

Οι αντιδράσεις δεν εστιάζουν μόνο στο είδος των παρεμβάσεων, αλλά κυρίως στο θεσμικό αποτύπωμα της συμφωνίας. Κάτοικοι φοβούνται ότι η μισθωτική σχέση με την ΕΤΑΔ για έναν καθιερωμένο χώρο πρασίνου μπορεί να λειτουργήσει ως «πρότυπο» και για άλλες εκτάσεις που έως σήμερα παραμένουν ελεύθερα προσβάσιμες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Φόβος δημιουργίας δεδικασμένου για ενοίκια σε επιπλέον δημόσιους χώρους.

για ενοίκια σε επιπλέον δημόσιους χώρους. Ανησυχίες για εμπορευματοποίηση λειτουργιών μέσα σε πάρκο γειτονιάς, λόγω ιδιωτικής εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου.

λειτουργιών μέσα σε πάρκο γειτονιάς, λόγω ιδιωτικής εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου. Ζήτημα δημόσιου χαρακτήρα και μελλοντικών όρων χρήσης, σε σχέση με την καθημερινότητα των κατοίκων.

Στοιχεία που γνωρίζουμε έως τώρα

Παράμετρος Τι ισχύει Πληθυσμός Δήμου 76.000 κάτοικοι Χρηματοδότηση ανάπλασης 5,1 εκατ. ευρώ (Περιφέρεια) Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χώρος στην αρμοδιότητα ΕΤΑΔ Λειτουργία αναψυκτηρίου Ιδιωτική εκμετάλλευση, διώροφο κτίσμα Καθεστώς χρήσης από Δήμο Καταβολή μικρού ενοικίου προς ΕΤΑΔ

Οι τοπικές συνέπειες και το διακύβευμα

Η υπόθεση του «Χαλικακιού» υπερβαίνει την τρέχουσα εργολαβία ή τη μορφολογία του πάρκου: αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο η πόλη θα διαχειρίζεται το κοινό της κεφάλαιο στο μέλλον. Για τους κατοίκους, ο πυρήνας του διαλόγου είναι αν η επένδυση των 5,1 εκατ. ευρώ θα συνδυαστεί με διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και σαφή όρια ανάμεσα σε κοινωφελείς και εμπορικές χρήσεις. Για τον Δήμο, ζητούμενο είναι να επιτευχθεί μια λειτουργική αναβάθμιση που θα αντέξει στον χρόνο, χωρίς να επιβαρύνει την πρόσβαση και την καθημερινότητα στη γειτονιά.

Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, το ζητούμενο παραμένει σταθερό: πλήρης αποτύπωση των όρων της συμφωνίας με την ΕΤΑΔ και καθαρές απαντήσεις για το πώς το νέο πλαίσιο θα επηρεάσει τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους της Ηλιούπολης. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει όχι μόνο την εικόνα του πάρκου, αλλά και το πρότυπο διαχείρισης του δημόσιου χώρου στην πόλη τα επόμενα χρόνια.