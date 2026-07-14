Ημιμαραθώνιος: Καλαμπάκα υποδέχεται τον 18ο αγώνα «Θανάσης Σταμόπουλος» στις 21/3/2027

Ο 18ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θ. Σταμόπουλος» ορίστηκε για την Κυριακή 21 Μαρτίου 2027. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων επιβεβαίωσαν τη συνεργασία τους και την υποστήριξη για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η ημερομηνία και οι φορείς

Ο 18ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2027, όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στηρίζει, εκτός από τον ημιμαραθώνιο, και παράλληλους αγώνες δρόμου 5 χλμ. και 2,5 χλμ. για άτομα με αναπηρία.

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας έγινε μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιουλίου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσας Ντιντή, παρουσία του Προϊσταμένου του Τμήματος Αθλητισμού της Π.Ε. Τρικάλων, κ. Κώστα Χατζή, και εκπροσώπων του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων.

Τοπικός αντίκτυπος και υποδομές

Η διοργάνωση αποτελεί σταθερό θεσμό για την περιοχή και αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη: αύξηση της επισκεψιμότητας, τόνωση επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας και προβολή της περιοχής σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, φέρνει προκλήσεις που αφορούν την κυκλοφορία και την οργάνωση της ασφάλειας.

Αναμενόμενες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία δρόμων της Καλαμπάκας και της διαδρομής προς Τρίκαλα.

Ανάγκη για τοπική εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Οφέλη για τοπικές επιχειρήσεις από την άφιξη δρομέων και συνοδών.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συνεχιζόμενη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων. Ο Σύλλογος, με επικεφαλής το προεδρείο του, ζητά από τώρα τη συμμετοχή των δρομέων όλης της χώρας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον μαζικό αθλητισμό και την εξωστρέφεια της περιοχής», όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Πρακτικά επόμενα βήματα

Οι διοργανωτές θα ανακοινώσουν προσεχώς το πλήρες πρόγραμμα, τις ώρες εκκίνησης, την ακριβή χάραξη της διαδρομής και τις λεπτομέρειες για τις εγγραφές. Οι κάτοικοι της Καλαμπάκας πρέπει να αναμένουν ενημέρωση για πιθανές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφάλειας την ημέρα του αγώνα.

Διοργάνωση Ημερομηνία Αγώνες Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων / Περιφέρεια Θεσσαλίας 21/03/2027 Ημιμαραθώνιος, 5 χλμ., 2,5 χλμ. ΑμεΑ

Η έγκαιρη ενημέρωση και ο συντονισμός μεταξύ φορέων θα καθορίσουν την επιτυχία και την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι τοπικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμαστούν ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η προβολή που φέρνει ο αγώνας στην Καλαμπάκα.