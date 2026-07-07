Ηράκλειο: νέα ντοκουμέντα για τον βασανισμό 55χρονης – συλλήψεις και έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κακοποίησης 55χρονης από 42χρονη σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Οι αρχές εντόπισαν 11 βίντεο-ντοκουμέντα και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.

Σοκαριστική υπόθεση στο Ηράκλειο με 11 βίντεο-ντοκουμέντα

Μια υπόθεση άγριας κακοποίησης στο Ηράκλειο επαναφέρει με οξύτητα το ζήτημα της έγκαιρης αναφοράς περιστατικών βίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μια 42χρονη κατηγορείται ότι βασάνισε επανειλημμένα 55χρονη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις της. Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε στο κινητό της 42χρονης 11 βίντεο με σκληρές σκηνές ξυλοδαρμών και εξευτελιστικών πράξεων, στοιχείο που άνοιξε τον δρόμο για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη δεν προέκυψε από καταγγελία του περιβάλλοντος, αλλά τυχαία, στο πλαίσιο ελέγχου για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά την εξέταση της συσκευής, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με υλικό που καταγράφει βίαια επεισόδια σε βάρος της 55χρονης, με χρήση αντικειμένων και απειλές. Οι ένοικοι της περιοχής, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν ακούσει φωνές, χωρίς ωστόσο να αντιληφθούν την πραγματική έκταση όσων διαδραματίζονταν στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Κατασχεθέντα ευρήματα και πορεία του θύματος

Σε έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της κακοποίησης, οι αρχές κατέσχεσαν αντικείμενα που αξιολογούνται ως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαλείο κοπής, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, ενδύματα με εμφανείς κηλίδες αίματος και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την εικόνα της δικογραφίας, το θύμα κατόρθωσε να διαφύγει όταν η φερόμενη δράστις αποκοιμήθηκε, εγκαταλείποντας τον χώρο αιμόφυρτη.

Είδος ευρήματος Κατάσταση Μπαλτάς Κατασχεθείς Σπασμένο ξύλινο κοντάρι Κατασχεθέν Ρούχα με κηλίδες αίματος Κατασχεθέντα Τούφα μαλλιών Κατασχεθείσα Κινητά τηλέφωνα Κατασχεθέντα

Η πραγματογνωμοσύνη επί των υλικών τεκμηρίων αναμένεται να συνδεθεί με το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα μέσα και ο τρόπος άσκησης βίας.

Δύο συλλήψεις και ανοιχτά ερευνητικά ερωτήματα

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 42χρονης και του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται, βάσει των πρώτων στοιχείων, να απουσίαζε κατά τα περιστατικά και να είχε παραχωρήσει τον χώρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη φύση της σχέσης ανάμεσα στις δύο γυναίκες και στα κίνητρα πίσω από την επίθεση, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του πλαισίου μέσα στο οποίο τελέστηκαν οι πράξεις. Επιπλέον, εξετάζεται το αν υπήρξαν τρίτα πρόσωπα με γνώση ή εμπλοκή.

Διερεύνηση τυχόν προγενέστερων καταγγελιών και συναφών περιστατικών.

Συσχέτιση κατασχεθέντων αντικειμένων με τα καταγεγραμμένα στα βίντεο.

Αποτύπωση της χρονικής αλληλουχίας των πράξεων και ενδεχόμενων συνεργών.

Στοιχεία προφίλ και παρελθόν της 42χρονης

Η 42χρονη είναι γνωστή στις αρχές, καθώς έχει συνδεθεί με υπόθεση λειτουργίας παράνομου οίκου ανοχής στην Αθήνα, ο οποίος είχε σφραγιστεί επανειλημμένα από τον Δήμο Αθηναίων, ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε συλληφθεί το 2017 για παραβίαση σφραγίδας. Η σύνδεση αυτού του παρελθόντος με το πρόσφατο περιστατικό διερευνάται, χωρίς ωστόσο προς το παρόν να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τα κίνητρα.

Το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κοινωνική εγρήγορση και την ανταπόκριση σε ενδείξεις οικιακής ή κατ’ ιδίαν βίας. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούγονταν φωνές από τον χώρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί έγκαιρα ενημέρωση των αρχών. Η συζήτηση ανοίγει ξανά για τους διαύλους ανώνυμης αναφοράς και την προστασία μαρτύρων, ώστε περιστατικά τέτοιας αγριότητας να αναχαιτίζονται προτού κλιμακωθούν.

«Ούρλιαζε, πέθαινε και που ζει ο Θεός... Ζει από θαύμα», ανέφερε σε τηλεοπτική παρέμβαση ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, θέτοντας το ζήτημα της έγκαιρης ειδοποίησης των αρχών.

Η εξέλιξη της δικογραφίας και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας. Για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η έγκαιρη καταγραφή ανησυχητικών σημείων και η άμεση επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να σώσει ζωές.