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Ηράκλειο σε αυξημένη επιφυλακή: απαγορεύσεις και μέτρα για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τίθεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας για τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2026, με ισχυρούς περιορισμούς σε δασικές ζώνες και απαγορεύσεις για κάθε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Ηράκλειο σε αυξημένη επιφυλακή: απαγορεύσεις και μέτρα για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Έκτακτα μέτρα και περιορισμοί λόγω κινδύνου 4

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τίθεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής για την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει την περιοχή στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλό). Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει από τώρα σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην ταχεία επέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη, που στοχεύουν στην αποφυγή πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Τι απαγορεύεται στην ύπαιθρο

  • Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  • Απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, ανεξαρτήτως σκοπού (πολιτιστικές/θρησκευτικές εκδηλώσεις, ψήσιμο κ.λπ.).
  • Απαγορεύονται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, θερμές εργασίες (συγκολλήσεις, χρήση τροχού κοπής), υπαίθριες ψησταριές, ιπτάμενα φαναράκια και πυροτεχνήματα.

Περιορισμοί πρόσβασης σε δασικές περιοχές του Ηρακλείου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό της πρόσβασης σε ευαίσθητες δασικές ζώνες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε συγκεκριμένους δασικούς χώρους, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις δασοπροστασίας.

Δασική περιοχήΔήμος
Δάσος της ΣύμηςΒιάννος
Δάσος Ρούβα-ΖαρούΓόρτυνας και Φαιστού
Δάσος ΚουδουμάΓόρτυνας
Δάσος ΚέρηςΜαλεβίζι
Φουρνί, Γιούχτα, ΕπανωσήφηΑρχάνες-Αστερούσια

Σύνδεση με ευρύτερη περιοχή και επιπλέον μέτρα

Παρόμοιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για σειρά δασικών εκτάσεων και το φοινικόδασος του Βάι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού περιλαμβάνει συνεχή επιφυλακή και διάθεση τεχνικών μέσων, ώστε να μπορεί να γίνει άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, οι βασικές οδηγίες είναι οι ακόλουθες:

  • Σεβαστείτε τις απαγορεύσεις πρόσβασης στα δάση και μην κυκλοφορείτε με οχήματα σε απαγορευμένες ζώνες.
  • Αποφύγετε οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο και ενημερώστε τις αρχές σε περίπτωση που εντοπίσετε καπνό ή εστίες φωτιάς.
  • Ακολουθήστε την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και τα τοπικά μέσα για πιθανές αλλαγές στο επίπεδο επικινδυνότητας.

Η τήρηση των μέτρων και η συνεργασία των πολιτών με τις υπηρεσίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας ασφάλειας εν μέσω των επικείμενων δυσμενών συνθηκών.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

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