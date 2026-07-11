Ισχυρή παρουσία του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών στο Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού της Άρτας

Το 2ο Φεστιβάλ «Γέφυρα πολιτισμού» στο παραποτάμιο θέατρο της Άρτας ανέδειξε την ηπειρώτικη μουσικοχορευτική παράδοση με τη συμμετοχή του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών και την τιμητική αφιέρωση στον κλαρινίστα Γρηγόρη Καψάλη.

Δυναμική επιστροφή της παράδοσης στο παραποτάμιο θέατρο

Το παραποτάμιο θέατρο της Άρτας φιλοξένησε το βράδυ της εκδήλωσης το 2ο Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού με τίτλο «Γέφυρα πολιτισμού», μία διοργάνωση που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον Λαογραφικό Όμιλο «Τα Τζουμέρκα» με τη στήριξη του Δήμου Αρταίων και ανέδειξε την αξία της μουσικοχορευτικής κληρονομιάς της Ηπείρου για την τοπική κοινωνία.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε το χορευτικό τμήμα του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς της Θεσπρωτίας, ενώ πολλοί θεατές και φορείς παρευρέθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αρταίων και αντιπροσωπείες πολιτικών και εκπαιδευτικών αρχών.

«Συγχαρητήρια πολλά για την άψογη διοργάνωση»

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον κορυφαίο ηπειρώτη κλαρινίστα Γρηγόρη Καψάλη, στον οποίο αποδόθηκε τιμητικός χαρακτήρας για το έργο του ως θεμέλιο της ηπειρώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης. Επίσης, ξεχώρισε η βράβευση της Γεωργίας Ζώη, που ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου, και η ερμηνεία της στο «Γεφυρί της Άρτας» κέρδισε την κοινή αποδοχή των παρισταμένων.

Η συμμετοχή του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών περιλάμβανε χορούς όπως Πέρδικα, Μαρίκα, Μπεράτι και Πουλάκι —χοροί που μεταφέρουν στοιχεία της τοπικής μουσικής ταυτότητας και αποτελούν ζωντανό μέρος της πολιτιστικής εκπαίδευσης των νέων στον σύλλογο.

Διοργάνωση: Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα»

Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» Στήριξη: Δήμος Αρταίων

Δήμος Αρταίων Αφιερωμένο στον: Γρηγόρη Καψάλη

Γρηγόρη Καψάλη Σημαντική διάκριση: Γεωργία Ζώη, επίτιμη πρόεδρος

Η παρουσία συλλόγων από διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου και η ανταπόκριση του κοινού δείχνουν ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν πολλαπλά οφέλη για την πόλη: ενισχύουν τον πολιτιστικό τουρισμό, προωθούν τη διαγενεακή μεταβίβαση παραδοσιακών γνώσεων και στηρίζουν την τοπική κοινωνική συνοχή.

Για τους κατοίκους της Άρτας η διοργάνωση σηματοδοτεί την προσπάθεια διατήρησης και προβολής της ηπειρώτικης ταυτότητας μέσα από ζωντανές πρακτικές —χορό, μουσική και λόγο— που παραμένουν ενεργά στοιχεία της καθημερινότητας πολλών οικογενειών στην περιοχή.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Παραποτάμιο Θέατρο, Άρτα Διοργανωτής Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» Συνδιοργάνωση / Στήριξη Δήμος Αρταίων Κύριοι συμμετέχοντες Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και άλλοι τοπικοί σύλλογοι

Η διοργάνωση αποτυπώνει την ενεργή κινητοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κοινότητας και, κατά τους διοργανωτές, αποτελεί εφαλτήριο για νέες συνεργασίες μεταξύ συλλόγων και φορέων. Για την επόμενη περίοδο, οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να συνεχίσουν πρωτοβουλίες που συνδέουν την παράδοση με την εκπαιδευτική και τουριστική προβολή της Άρτας.

Σε τοπικό επίπεδο, η συνέχιση και διεύρυνση τέτοιων φεστιβάλ μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων της περιοχής και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα, με άμεσο όφελος για την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική οικονομία της πόλης.