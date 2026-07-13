Καταγγελίες για οργανωμένο κύκλωμα trafficking σε περιοχές της Ηλείας

Καταγγελίες φέρνουν στο φως δημοσιεύματα για δίκτυο μαστροπών που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρει και εκδίδει κυρίως αλλοδαπές και γυναίκες Ρομά σε υπαίθριους χώρους της Ηλείας. Οι καταγγελίες μιλούν για εκμετάλλευση σε συνθήκες εξαθλίωσης και φόβο καταγγελίας προς τις αρχές.

Αναφορές για εξαναγκασμό σε πορνεία σε υπαίθριες τοποθεσίες της Ηλείας

Σοβαρές καταγγελίες για οργανωμένο κύκλωμα trafficking που δρα σε περιοχές της Ηλείας μεταδίδουν σήμερα ειδησεογραφικά μέσα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το δίκτυο φέρεται να έχει «έδρα» επιχειρησιακά στην Πάτρα και να μεταφέρει γυναίκες με βαν σε απομακρυσμένα υπαίθρια σημεία, όπου εξαναγκάζονται σε σεξουαλικές επαφές έναντι εξαιρετικά χαμηλού ανταλλάγματος.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θύματα είναι κυρίως αλλοδαπές και γυναίκες Ρομά σε οικονομική ανέχεια. Οι καταγγελίες περιγράφουν πρακτικές που περιλαμβάνουν τη μετακίνηση των γυναικών από τόπο σε τόπο, την αλλαγή των χώρων συνεύρεσης για να αποφευχθεί ο εντοπισμός και την εκμετάλλευση σε υπαίθριες καλύβες ή μέσα σε καλλιέργειες.

«Υποψήφιοι πελάτες»

Στα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για τιμές υπηρεσιών της τάξης των 10-20 ευρώ και για αριθμό πελατών που μπορεί να φτάνει έως και 30 το βράδυ, ενώ αναφέρεται ότι οι μαστροποί οργανώνουν τη μεταφορά και την ενημέρωση των πελατών ώστε να μην κινήσουν υποψίες.

Καταγγελίες επικαλούνται επίσης φόβο των θυμάτων να απευθυνθούν στην αστυνομία και πιθανή ανοχή ή αδιαφορία ορισμένων τοπικών φορέων, παράγοντες που, αν επιβεβαιωθούν, περιπλέκουν την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Περιοχές που αναφέρονται: Κουνουπέλι Μανωλάδας, πευκοδάσος Στροφυλιάς.

Κουνουπέλι Μανωλάδας, πευκοδάσος Στροφυλιάς. Φερόμενο modus operandi: μετακίνηση με κλειστά βαν, μετακινούμενοι χώροι, «casting» θυμάτων.

μετακίνηση με κλειστά βαν, μετακινούμενοι χώροι, «casting» θυμάτων. Θύματα: αλλοδαπές και γυναίκες Ρομά σε οικονομική δυσχέρεια.

Η σοβαρότητα των καταγγελιών απαιτεί προσεκτικό επαγγελματικό χειρισμό από τις αρμόδιες αρχές. Για την τοπική κοινωνία της Ηλείας, η ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε υπαίθριες και απομονωμένες τοποθεσίες εγείρει ζητήματα ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας ευάλωτων ομάδων.

Πρακτικές επιπτώσεις και ζητήματα που προκύπτουν για τους κατοίκους περιλαμβάνουν:

Ανάγκη για αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε απομονωμένες περιοχές.

Ενίσχυση μηχανισμών υποδοχής και προστασίας για θύματα trafficking, ώστε να καταστεί πιο ασφαλής η αναφορά περιστατικών.

Ενημέρωση εργατών γης και κατοίκων για το πώς και πού μπορούν να καταγγείλουν παράνομες πράξεις χωρίς ρεβανσισμούς.

Στοιχείο Αναφερόμενη πληροφορία Τιμές 10-20 ευρώ Αριθμός πελατών έως 30 το βράδυ Προτεινόμενα σημεία ελέγχου Κουνουπέλι Μανωλάδα, Στροφυλιά

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία προέρχονται από ρεπορτάζ της εφημερίδας που μεταδόθηκαν από ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε σχετική καταγγελία, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, πρέπει να τεθεί υπόψη των αρμόδιων διωκτικών και κοινωνικών δομών ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας, διάσωσης και στήριξης των θυμάτων.

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να συνεργαστούν με τις αρχές για την προστασία ευάλωτων ομάδων και την αποτροπή εγκληματικών κυκλωμάτων στην Ηλεία.