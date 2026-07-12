Κατασχέθηκαν άνω των δύο τόνων γαλακτοκομικών χωρίς ψύξη — κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν σε όχημα πάνω από δύο τόνους γαλακτοκομικών βουλγαρικής προέλευσης που μεταφέρονταν χωρίς ψύξη και υπερφορτωμένο κατά 1.500 κιλά. Η Κτηνιατρική διέταξε καταστροφή των προϊόντων.

Ελεγκτές του Διευρυμένου Ελέγχου Οδικού Συστήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν και μπλόκαραν φορτίο με περισσότερα από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων που μεταφέρονταν χωρίς κανένα ψυκτικό μέσο, σε επιχείρηση ελέγχων στον άξονα Μακάζας – Κομοτηνής.

Στην επιχείρηση σταμάτησε ένα μικρό φορτηγό με ξένες πινακίδες, όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο οδηγός μετέφερε παράνομα προϊόντα προέλευσης Βουλγαρίας. Εκτός από την πλήρη απουσία ψύξης, το όχημα βρέθηκε και υπερφορτωμένο κατά 1.500 κιλά, γεγονός που προσθέτει κινδύνους τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για τη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης των ευπαθών αγαθών.

Αντιδράση των αρχών και υγειονομικές συνέπειες

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των οποίων οι ειδικοί διαπίστωσαν επιτόπου ότι τα εμπορεύματα ήταν «άκρως επικίνδυνα για κατανάλωση» εξαιτίας της έλλειψης ψύξης. Η ενδεδειγμένη διοίκηση για τέτοια περιστατικά ήταν η διαταγή για ολοσχερή καταστροφή των προϊόντων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μαζικής έκθεσης των καταναλωτών σε βιολογικούς ή τοξικούς κινδύνους.

Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία: Τα γαλακτοκομικά χωρίς ψύξη ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.

Τα γαλακτοκομικά χωρίς ψύξη ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Νομικές συνέπειες: Πρόκειται για παράνομη διακίνηση και υπερφόρτωση οχήματος, παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις.

Πρόκειται για παράνομη διακίνηση και υπερφόρτωση οχήματος, παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις. Ελεγκτικός σχεδιασμός: Η ΑΑΔΕ δηλώνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ένταση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τόνισε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αγροτικών προϊόντων θα συνεχιστεί, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και των δημοσίων εσόδων. Η περίπτωση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή εποπτεία και συνεργασία μεταξύ φορέων ελέγχου, κτηνιατρικών υπηρεσιών και αστυνομίας.

Στοιχεία του περιστατικού

Παράμετρος Καταγεγραμμένο Όγκος προϊόντων >2 τόνοι Προέλευση προϊόντων Βουλγαρία Έλλειψη ψύξης Πλήρης απουσία ψυκτικού θαλάμου Υπερφόρτωση οχήματος +1.500 κιλά Απόφαση Κτηνιατρικής Ολοσχερής καταστροφή προϊόντων

Η υπόθεση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η παρακολούθηση της αλυσίδας τροφοδοσίας και η τήρηση των κανόνων ψύξης για τα ευπαθή προϊόντα είναι κρίσιμη για την πρόληψη επιδημιών τροφικής προέλευσης και για τη διασφάλιση της δημόσιας εμπιστοσύνης στα τρόφιμα. Οι αρχές καλούνται να διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα σε σημεία εισόδου και σε οδικούς άξονες που χρησιμοποιούνται συχνά για διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων.

Η υπόθεση δεν αναφέρει λεπτομέρειες για τυχόν συλλήψεις ή διοικητικές επιβαρύνσεις, αλλά το πλαίσιο είναι σαφές: θα ακολουθήσουν έλεγχοι και πιθανές κυρώσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ασφάλεια τροφίμων και τη φορολογική συμμόρφωση.