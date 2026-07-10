Καβάλα: Επέστρεψε ο Γρηγόρης Κομλιάς στον ΑΟΚ ενόψει 2026–2027

Ο 20χρονος επιθετικός Γρηγόρης Κομλιάς επιστρέφει στην Καβάλα, με την ομάδα να τον παρουσιάζει ως επένδυση για το μέλλον και επιλογή για την επιθετική γραμμή της νέας σεζόν.

Ανανεωμένη επιλογή για την επίθεση του ΑΟΚ

Ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γρηγόρη Κομλιά, ενός 20χρονου επιθετικού που είχε παλαιότερα ενταχθεί στην ομάδα. Η κίνηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική του συλλόγου να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης με νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη εμπειρίες από τοπικά πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο παίκτης είχε ξεκινήσει από την Αναγέννηση Λιμεναρίων και το 2024 εντάχθηκε στον ΑΟ Καβάλα. Έπειτα αγωνίστηκε στον Νέστο Χρυσούπολης και την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης. Η διοίκηση τονίζει ότι η επιστροφή γίνεται με στόχο την εξέλιξη του παίκτη εντός του συλλόγου.

«Ο 20χρονος επιθετικός έρχεται στον ΑΟΚ, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του εξέλιξη με τα χρώματα της ομάδας μας.»

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Κομλιάς «με μεγαλύτερη ωριμότητα και ακόμα περισσότερη διάθεση για δουλειά, έρχεται στην ομάδα μας έτοιμος να προσφέρει ταχύτητα, ενέργεια και λύσεις στην επιθετική γραμμή ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027». Για την Καβάλα, η προσθήκη αυτή σηματοδοτεί προσπάθεια ανανέωσης του ρόστερ με παίκτες που γνωρίζουν το τοπικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Τοπικά, η κίνηση έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους και τους παράγοντες της ομάδας, καθώς αφορά τη στελέχωση μιας θέσης για την οποία η διοίκηση εμφανίζεται να δίνει βαρύτητα. Η απόκτηση νεαρών παικτών αποτελεί επιλογή που μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη, αλλά και βραχυπρόθεσμες λύσεις στην επίθεση, ανάλογα με την ένταξή τους στο αγωνιστικό πλάνο.

Ποσό ή όροι μεταγραφής: δεν αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση.

Η χρονική αναφορά: το 2024 είχε προηγηθεί πρώτη ένταξη στον ΑΟΚ.

Στόχος ομάδας: ενίσχυση της επιθετικής γραμμής για 2026–2027.

Η επιστροφή του Γρηγόρη Κομλιά θα παρακολουθηθεί στενά από τοπικά μέσα και τους φίλους του συλλόγου, καθώς θα δώσει δείγματα γραφής κατά την προετοιμασία και στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας για την επόμενη σεζόν.