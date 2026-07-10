Καβάλα: Κατασχέθηκαν 76 δενδρύλλια κάνναβης σε αγροτική περιοχή

Στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Καβάλας εντόπισαν και κατάσχεσαν 76 δενδρύλλια κάνναβης κοντά σε δημόσιο υδρευτικό κανάλι. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

Εντοπίστηκαν 76 φυτά κοντά σε δημόσιο υδρευτικό κανάλι

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες, στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών της Λιμενικής Αρχής Καβάλας εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 76 δενδρύλλια κάνναβης. Τα φυτά βρέθηκαν σε αγροτική περιοχή, παραπλεύρως δημόσιου υδρευτικού καναλιού και εκτός ιδιωτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σε οικισμό του νομού Καβάλας.

Στην επιχείρηση αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και υπήρξε συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΘΟΡ». Τα εντοπισθέντα δενδρύλλια βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης, με ύψος που κυμαινόταν από 1,40 έως 3,80 μέτρα.

Αρμόδια υπηρεσία: Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών, Λιμενική Αρχή Καβάλας

Μέσο ανίχνευσης: σκύλος «ΘΟΡ»

Τοποθεσία: αγροτική ζώνη παραπλεύρως δημόσιου υδρευτικού καναλιού, εκτός ιδιωτικών εκτάσεων

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αποτελεί μέρος των δράσεων που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Η φύση της εντοπισθείσας καλλιέργειας —εξωτερική, σε αγροτική περιοχή κοντά σε δημόσιο κανάλι— εγείρει ζητήματα για την προστασία υδατικών πόρων και την πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το γεγονός ότι τα φυτά βρέθηκαν «εκτός ιδιωτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων» υποδηλώνει ότι η φύτευσή τους είχε επιλεγεί σε χώρο που δεν ανήκει σε κανονική αγροτική εκμετάλλευση, στοιχείο που μπορεί να δυσχεράνει τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι έρευνες που διεξάγει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας αναμένεται να επικεντρωθούν στον εντοπισμό τυχόν εμπλεκομένων ατόμων και στην εξακρίβωση της προέλευσης και της σκοπιμότητας της καλλιέργειας.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός δενδρυλλίων 76 Ύψος φυτών 1,40–3,80 μ. Επιχειρήσαντες Γρ. Δίωξης Ναρκωτικών, Λ.Α. Καβάλας και σκύλος «ΘΟΡ» Προανάκριση Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση έχει άμεσα πρακτικές συνέπειες: ενδέχεται να αυξηθεί η παρουσία των αρχών σε τοπικές αγροτικές ζώνες και υπάρχει ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στη χρήση νερού και στις καλλιέργειες που γειτνιάζουν με το σημείο ανεύρεσης. Επιπλέον, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη διατήρησης εγρήγορσης και έγκαιρης πληροφόρησης από πολίτες που τυχόν εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες.

Η διερεύνηση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη ως προς τις ευθύνες και την τύχη των κατασχεθέντων φυτών.