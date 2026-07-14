Καβάλα: Ο ΑΟΚ ενισχύει την επίθεση με τον Ντέιβιντ Ακιντούντε

Ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Νιγηριανού σέντερ φορ David Olubi Akintunde, την έκτη μεταγραφή της ομάδας για το καλοκαίρι, ενόψει της σεζόν 2026–2027.

Νέα προσθήκη στην επιθετική γραμμή του ΑΟΚ

Ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα έκανε επίσημη την απόκτηση του David Olubi Akintunde, ενός 22χρονου Νιγηριανού επιθετικού, σε κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η 6η μεταγραφική κίνηση της ομάδας στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Η ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου τοποθετεί τον παίκτη ως βασική ενίσχυση για την επίθεση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομάδας, ο Ακιντούντε γεννήθηκε στις 25/04/2004, έχει ύψος 1,85 μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ φορ. Την περασμένη σεζόν προβλήθηκε δυναμικά με τη φανέλα του Εορδαϊκού, ενώ στο παρελθόν είχε συμμετοχές με την ομάδα Accra Lions στη Γκάνα. Η διοίκηση της Καβάλας επισημαίνει πως πρόκειται για παίκτη με ταχύτητα και έφεση στο σκοράρισμα, χαρακτηριστικά που αναμένεται να προσφέρουν λύσεις στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας.

Η μεταγραφή αποτελεί την 6η κίνηση της Καβάλας στη θερινή περίοδο.

Ο Ακιντούντε έρχεται μετά από καλή σεζόν με τον Εορδαϊκό.

Το προφίλ του (ύψος, θέση, ηλικία) τον καθιστά επιλογή για τον άξονα της επίθεσης.

«Ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον David Olubi Akintunde. Ο 22χρονος Νιγηριανός επιθετικός (25/04/2004), με ύψος 1,85 μ., αγωνίζεται στη θέση του σέντερ φορ και έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας μας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.»

Το σκεπτικό της μεταγραφής αποτυπώνεται στην επίσημη διατύπωση του συλλόγου, ο οποίος υπογραμμίζει την ανάγκη για επιθετικές λύσεις και την αναζήτηση παικτών με ικανότητα στο γκολ. Η εισροή νεαρών, δυναμικών παικτών επιδιώκει τόσο την άμεση ανταπόκριση στο γήπεδο όσο και τη δημιουργία βάσης για μελλοντική εξέλιξη ρόστερ.

Για τους κατοίκους της Καβάλας και τους οπαδούς της ομάδας, η μεταγραφή σηματοδοτεί μια κίνηση αισιοδοξίας. Η παρουσία ενός σέντερ φορ με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται μπορεί να αλλάξει την επιθετική φυσιογνωμία της ομάδας, επηρεάζοντας τον τρόπο επιλογής τακτικής από το τεχνικό τιμ και τις προσδοκίες για τη βαθμολογική πορεία της επόμενης σεζόν.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα David Olubi Akintunde Ημερομηνία γέννησης 25/04/2004 Ύψος 1,85 μ. Θέση Σέντερ φορ Προηγούμενες ομάδες Εορδαϊκός, Accra Lions (Γκάνα)

Η δημοσιοποίηση της απόκτησης ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της προετοιμασίας της Καβάλας. Οι φίλαθλοι αναμένεται να παρακολουθήσουν τις πρώτες εμφανίσεις του Ακιντούντε σε φιλικά και επίσημους αγώνες για να αξιολογήσουν την προσαρμογή και την αποτελεσματικότητά του στα δεδομένα του τοπικού πρωταθλήματος. Επιπλέον, η κίνηση αυτή πιθανόν να επηρεάσει και τις επόμενες μεταγραφικές αποφάσεις της ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες που θα αναδειχθούν κατά την προετοιμασία.

Η οικογένεια του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα καλωσόρισε τον παίκτη στην πόλη, εκφράζοντας ευχές για υγεία και επιτυχίες με τη γαλανόλευκη φανέλα, κλείνοντας με μια επίσημη ευχή: Καλώς ήρθες, David.