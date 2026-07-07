Καβάλα: Συλλήψεις για φωτιά από τροχό στο Παλιό Τσιφλίκι και «τσουχτερό» πρόστιμο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας για πυρκαγιά που αποδόθηκε σε θερμές εργασίες με τροχό. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.019,37€, με τη ΔΑΕΕ να υπενθυμίζει αυξημένη ετοιμότητα και έλεγχο.

Σύλληψη δύο εργατών και διοικητικό πρόστιμο

Σε υπόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς σε οικοπεδικό χώρο στη θέση «Ακρωτήρι», στο Παλιό Τσιφλίκι του Δήμου Καβάλας, κατέληξε η έρευνα των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας 48 και 50 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.019,37€, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η εστίαση του συμβάντος συνδέεται με εκτέλεση θερμών εργασιών στον υπαίθριο χώρο, με τη χρήση εργαλείου κοπής που παράγει σπινθήρες. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) επιβεβαίωσε ότι η δικογραφία σχηματίστηκε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

«Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.»

Τι σημαίνει για την αντιπυρική περίοδο

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που οι δείκτες επικινδυνότητας είναι αυξημένοι και η παραμικρή απροσεξία σε θερμές εργασίες μπορεί να εξελιχθεί σε απειλή για οικισμούς και παράκτιες ζώνες αναψυχής, όπως η συγκεκριμένη περιοχή. Η υπενθύμιση των αρχών είναι σταθερή: κατά την αντιπυρική περίοδο, οι εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες επιτρέπονται μόνο με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας και πλήρη προετοιμασία.

Απομάκρυνση ξερής βλάστησης και εύφλεκτων υλικών από την περίμετρο εργασιών.

Διαθεσιμότητα μέσων άμεσης καταστολής (νερό, πυροσβεστήρας, κάλυμμα σπινθήρων).

Σταθερή επίβλεψη κατά την εργασία και έλεγχος αναζωπύρωσης μετά το πέρας.

Στοιχεία δράσεων και ελέγχων της ΔΑΕΕ

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συχνούς ελέγχους και απόδοση ευθυνών όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026 καταγράφονται τα εξής:

Δείκτης Περίοδος Σύνολο Διοικητικά πρόστιμα 1/1–7/7/2026 528 Συνολικό ύψος προστίμων 1/1–7/7/2026 667.404,85€ Συλλήψεις (αυτόφωρο) 1/1–7/7/2026 169 Από αμέλεια Ποσοστό 92,31% (156) Από πρόθεση Ποσοστό 7,69% (13)

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών συνδέεται με ανθρώπινη αμέλεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση στην Καβάλα εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την κατηγορία και λειτουργεί ως ξεκάθαρη προειδοποίηση για επαγγελματίες και ιδιώτες που προγραμματίζουν κοπές μετάλλων, συγκολλήσεις ή άλλες εργασίες που παράγουν θερμότητα.

Τοπικός αντίκτυπος και αναγκαίες πρακτικές

Για τον Δήμο Καβάλας και τις παράκτιες κοινότητες, όπου κατοικίες, αποθήκες και οικόπεδα συναντούν φυσική βλάστηση και τουριστική κίνηση, ο κίνδυνος ταχείας εξάπλωσης φωτιάς είναι υπαρκτός. Η αυστηρή τήρηση κανόνων πυρασφάλειας δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά προϋπόθεση προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Η έγκαιρη επέμβαση και η διερεύνηση από τα αρμόδια κλιμάκια στην πρόσφατη υπόθεση αποτυπώνουν τον αυξημένο βαθμό επιτήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Οι επαγγελματίες τεχνίτες, συνεργεία αλλά και ιδιοκτήτες που αναθέτουν εργασίες, καλούνται να σχεδιάζουν εκ των προτέρων τη διαδικασία ασφάλειας, να εξοπλίζονται κατάλληλα και να αναβάλλουν εργασίες όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι ή υψηλός δείκτης επικινδυνότητας. Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρχών και η άμεση ειδοποίηση του 112 ή της Πυροσβεστικής σε περίπτωση καπνού ή σπινθήρων που ξεφεύγουν από τον έλεγχο, είναι κρίσιμες κινήσεις πρόληψης.

Μήνυμα πρόληψης προς τους κατοίκους

Το πρόστιμο των 2.019,37€ και οι συλλήψεις στην Καβάλα στέλνουν σαφές σήμα: κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη οφείλει να εκτελείται με σχέδιο και μέτρα. Η τοπική κοινωνία έχει συμφέρον να απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων στα εργοτάξια, στους κοινόχρηστους χώρους και στις ιδιωτικές παρεμβάσεις, ειδικά τώρα που η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και η επιβάρυνση στο παράκτιο μέτωπο αυξάνεται.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η εγρήγορση των πολιτών, η υπευθυνότητα στα έργα συντήρησης και ο σεβασμός στη νομοθεσία μπορούν να αποτρέψουν επόμενα περιστατικά. Η Καβάλα έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται σε δύσκολες συνθήκες, όμως η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο «εργαλείο» απέναντι στις πυρκαγιές.