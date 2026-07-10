Καβάλα: Σύλληψη 19χρονου στο λιμάνι πριν την αναχώρηση για Θάσο

Στο πλαίσιο ελέγχων στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Καβάλας, στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου συνέλαβαν 19χρονο που βρέθηκε να κατέχει <strong>84,7 γραμμάρια</strong> ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα κατασχέθηκε και διαβιβάστηκε για χημική εξέταση.

Ελεγχοι στο λιμάνι και κατάσχεση ναρκωτικών

Στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας πραγματοποίησαν προληπτικό έλεγχο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα της πόλης πριν από τον απόπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου με προορισμό τη Θάσο. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου συνελήφθη 19χρονος ημεδαπός, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 84,7 γραμμαρίων.

«Συνελήφθη ένας 19χρονος ημεδαπός για παράβαση του Ν. 4139/2013 ‘Περί εξαρτησιογόνων ουσιών’», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Η ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε και πρόκειται να παραδοθεί στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας για τις προβλεπόμενες εργαστηριακές εξετάσεις. Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο χειρίζεται και τη δικογραφία.

Η επέμβαση έγινε μεσημβρινές ώρες της 07.07.2026. Η ενέργεια εντάσσεται στους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί το Λιμενικό στον επιβατικό λιμένα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά. Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην πρόληψη παράνομων μεταφορών ναρκωτικών και στην εξασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς παρουσίας ελεγκτικών μηχανισμών στο λιμάνι της Καβάλας, τόσο για την προστασία του επιβατικού κοινού όσο και για την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών μέσω θαλάσσιων γραμμών. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες ή τυχόν διασυνδέσεις της κατάσχεσης με άλλες υποθέσεις.

Σε τοπικό επίπεδο, οι έλεγχοι αυτοί έχουν άμεση επίπτωση: οι επιβάτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί και ότι οι παραβάσεις επισύρουν σύλληψη και ποινικές διαδικασίες. Η παράδοση της κατάσχεσης στο Χημικό Τμήμα θα καθορίσει και την τελική μορφή της δικογραφίας αναφορικά με το είδος και την καθαρότητα της ουσίας.

Ημερομηνία περιστατικού: 07.07.2026

07.07.2026 Ηλικία κατηγορούμενου: 19 ετών

19 ετών Κατασχεθείσα ποσότητα: 84,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Στοιχείο Πληροφορία Πραγματοποιήθηκε από Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών, Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας Προορισμός πλοίου Θάσος Φορέας για εργαστηριακή εξέταση Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας

Οι τοπικοί φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους στο λιμάνι, ιδιαίτερα ενόψει της αυξημένης κινητικότητας προς τα νησιά κατά τους θερινούς μήνες. Η υπόθεση θα απασχολήσει τα δικαστικά και αστυνομικά αρχεία της περιοχής μόλις ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές και προανακριτικές διαδικασίες.