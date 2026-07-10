Καβάλα: Τριμελές δικαστήριο επέβαλε ποινές με αναστολή σε ιερέα και πρώην επίτροπο

Το Τριμελές Καβάλας καταδίκασε ιερέα και πρώην επίτροπο για υποθέσεις που αφορούν την λειτουργία ιερού ναού την περίοδο 2018–2022. Και οι δύο επέλεξαν να ασκήσουν έφεση.

Δικαστική απόφαση και επιβαρυντικές κατηγορίες

Αργά σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας η δίκη με κατηγορούμενους έναν ιερέα και έναν πρώην επίτροπο εκκλησιαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο έκρινε και τους δύο ένοχους για όλα τα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία και τους επέβαλε ποινές φυλάκισης με αναστολή: 19 μήνες στον ιερέα και 18 μήνες στον πρώην επίτροπο. Δεν αναγνωρίστηκε σε κανέναν από τους δύο κανένα ελαφρυντικό.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι απέρριψαν τα περί κατηγορίας. Οι δικαστικές συνεδριάσεις για την υπόθεση ξεκίνησαν στις 19 Ιουνίου και συνεχίστηκαν την 26 Ιουνίου, πριν ολοκληρωθεί σήμερα.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Κατηγορούμενος Κύριες κατηγορίες Ποινή Ιερέας Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση; πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση; χρήση πλαστών εγγράφων κατά συναυτουργία κατ' εξακολούθηση 19 μήνες φυλάκιση με αναστολή Πρώην επίτροπος Χρήση πλαστών εγγράφων κατά συναυτουργία κατ' εξακολούθηση; άμεση συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση; άμεση συνέργεια σε πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή

Στήριξη της κατηγορίας από την τοπική Μητρόπολη

Από την έναρξη της δίκης η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία υπάγεται ο ναός που εμπλέκεται, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών. Παράσταση υπέβαλε επίσης και ο σημερινός εκπρόσωπος του ίδιου ιερού ναού. Και τα δύο αιτήματα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, γεγονός που είχε διαδικαστικό και ενδεχομένως ουσιαστικό βάρος στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η δικογραφία αφορά περιστατικά που, όπως αναφέρεται, εκτυλίχθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου ιερού ναού του νομού Καβάλας την περίοδο 2018–2022. Η ακροαματική διαδικασία κάλυψε αυτά τα έτη και οδήγησε στην σημερινή απόφαση του Τριμελούς.

Συνέπεια για τη λειτουργία του ναού: Η καταδικαστική απόφαση και η εμπλοκή διοικητικών προσώπων του ναού ενδέχεται να απαιτήσουν εσωτερικές διατάξεις ή διοικητικές ενέργειες από την Μητρόπολη.

Η καταδικαστική απόφαση και η εμπλοκή διοικητικών προσώπων του ναού ενδέχεται να απαιτήσουν εσωτερικές διατάξεις ή διοικητικές ενέργειες από την Μητρόπολη. Διαδικαστική συνέπεια: Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση, οπότε η υπόθεση μπορεί να κριθεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση, οπότε η υπόθεση μπορεί να κριθεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο. Δημόσιο ενδιαφέρον: Θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας σε θρησκευτικά και κοινοτικά θεσμικά όργανα θα βρεθούν στο επίκεντρο τοπικών συζητήσεων.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της περιοχής, ιδίως για τους ενορίτες και όσους εμπλέκονται στη λειτουργία του εν λόγω ιερού ναού, καθώς και για όσους παρακολουθούν τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τους θεσμούς. Η απόφαση του Τριμελούς δεν είναι οριστική, καθώς η άσκηση έφεσης μεταφέρει την υπόθεση σε επόμενο βαθμό.

Θα συνεχιστεί η ενημέρωση για τυχόν νέες εξελίξεις, ειδικά σε περίπτωση εκδίκασης της έφεσης ή διοικητικών ενεργειών από την Ιερά Μητρόπολη σχετικών με τη διαχείριση του ναού.