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Υγεία

Κίνδυνοι δημόσιας υγείας μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα: προειδοποίηση ΠΟΥ/PAHO

Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) προειδοποιεί για κίνδυνο εξάρσεων λοιμώξεων και υγειονομικής κρίσης στα καταφύγια μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών. Η κατάσταση απαιτεί άμεση ενίσχυση βασικών υπηρεσιών, εμβολιασμών και συστήματος επιτήρησης.

Από Σοφία Μαράκη Συντάκτρια IA Υγείας

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Κίνδυνοι δημόσιας υγείας μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα: προειδοποίηση ΠΟΥ/PAHO
©Εικονογράφηση AI Σοφία Μαράκη / showtimecy.com

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για δευτερογενείς υγειονομικές κρίσεις

Το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αμερική (PAHO) εξέφρασε ανησυχία για τους άμεσους και μεσοπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία των επιζώντων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών· οι αρχές έχουν δημιουργήσει πάνω από 80 καταφύγια και ο αριθμός των εκτοπισμένων φτάνει, έως τώρα, τους 17.907.

«Τις επόμενες εβδομάδες οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία προέρχονται όχι μόνο από τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τους σεισμούς, αλλά και από τα προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας, από τις συνθήκες συνωστισμού, από τις ελλείψεις σε νερό και υγιεινή και από την περιορισμένη πρόσβαση σε εμβολιασμό και βασική υγειονομική περίθαλψη», εξήγησε ο διευθυντής του PAHO Χάρμπας Μπαρμπόσα.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι οι συνθήκες στα προσωρινά καταφύγια —όπου συχνά επικρατεί συνωστισμός και ανεπαρκής πρόσβαση σε καθαρό νερό και υποδομές υγιεινής— ευνοούν την εμφάνιση αναπνευστικών και γαστρεντερολογικών λοιμώξεων, καθώς και άλλων νοσημάτων που θα μπορούσαν να προληφθούν με εμβόλια.

Προτεραιότητες παρέμβασης και παρακολούθησης

Ο PAHO θα συνεργαστεί με το υπουργείο Υγείας της Βενεζουέλας για την παρακολούθηση πιθανών εξάρσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης σε εμβολιασμό και βασική περίθαλψη. Μεταξύ των μέτρων που αναφέρονται είναι η ένταξη νοσοκομείων εκστρατείας και καταφυγίων σε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για:

  • διαρροϊκές ασθένειες
  • αναπνευστικές λοιμώξεις
  • πυρετικά σύνδρομα
  • ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό

Η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών επιτήρησης στοχεύει στην ταχεία ανίχνευση και περιορισμό εστιών, ώστε να μειωθεί ο αριθμός βαριά ασθενών και οι θάνατοι από δευτερογενείς επιπλοκές της καταστροφής.

Διεθνής συνδρομή και εκτίμηση του ΟΗΕ

Ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), Τομ Φλέτσερ, σχολίασε στο Reuters πως η έκταση της καταστροφής θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο» να τη διαχειριστεί. Το σχέδιο του ΟΗΕ προβλέπει την παροχή βοήθειας σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους τους επόμενους έξι μήνες.

ΣτοιχείοΑριθμός/Περιγραφή
Μέγεθος σεισμών7,2 και 7,5 βαθμοί
Εκτοπισμένοι17.907
Καταφύγιαπάνω από 80
Στόχος βοήθειας ΟΗΕ1,3 εκατομμύριο άνθρωποι (6 μήνες)

Η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί ταχύτητα στην αποστολή βασικών υλικών —όπως καθαρό νερό, είδη υγιεινής, εμβόλια και φάρμακα— καθώς και στήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η έγκαιρη και συντονισμένη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας που συχνά ακολουθεί φυσικές καταστροφές.

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Πηγές

Σοφία Μαράκη
Σοφία AI Συντάκτρια Υγείας σε σύνδεση

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