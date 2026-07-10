Κίνδυνος επιδημιών και κρίση υγειονομικής πρόσβασης μετά τους διπλούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (PAHO) προειδοποιεί ότι οι συνθήκες στα καταφύγια και οι ελλείψεις σε νερό, υγιεινή και εμβολιασμό μπορεί να προκαλέσουν νέα κύματα νοσημάτων μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων μετά τους ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Η δημόσια υγεία στη Βενεζουέλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, καθώς οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης λοιμώξεων και την επιδείνωση των υγειονομικών συνθηκών των επιζώντων. Το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αμερικανική ήπειρο (PAHO) επισημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι προέρχονται πλέον από την έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και σε καθαρό νερό, παρά αποκλειστικά από τους άμεσους τραυματισμούς.

Ποια είναι τα μεγέθη της κρίσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν καταστήσει διαθέσιμα πάνω από 80 καταφύγια για όσους έχασαν τα σπίτια τους, ενώ ο αριθμός των εκτοπισμένων φτάνει τους 17.907. Επιπλέον, ο ΟΗΕ ανέφερε στόχο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους τους επόμενους έξι μήνες. Η ίδια πηγή επίσης αναφέρει απολογισμό με 3.889 νεκρούς και 16.740 τραυματίες.

Κύριοι υγειονομικοί κίνδυνοι

Εξάρσεις λοιμώξεων : αναπνευστικές και γαστρεντερολογικές λοιμώξεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω συνωστισμού στα καταφύγια.

: αναπνευστικές και γαστρεντερολογικές λοιμώξεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω συνωστισμού στα καταφύγια. Έλλειψη καθαρού νερού και υπηρεσιών υγιεινής : αυξάνει τον κίνδυνο διαρροϊκών νόσων.

: αυξάνει τον κίνδυνο διαρροϊκών νόσων. Περιορισμένη πρόσβαση σε εμβολιασμό και βασική φροντίδα: θέτει σε κίνδυνο τις ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά και ηλικιωμένους.

Ο διευθυντής του PAHO τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη παρακολούθηση και επέμβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο οργανισμός θα συνεργαστεί με το υπουργείο Υγείας της Βενεζουέλας για την παρακολούθηση πιθανών κρουσμάτων και την ενσωμάτωση νοσοκομείων εκστρατείας και καταφυγίων σε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

«Τις επόμενες εβδομάδες οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία προέρχονται όχι μόνο από τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τους σεισμούς, αλλά και από τα προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας, από τις συνθήκες συνωστισμού, από τις ελλείψεις σε νερό και υγιεινή και από την περιορισμένη πρόσβαση σε εμβολιασμό και βασική υγειονομική περίθαλψη.»

Τι σχεδιάζεται και ποιες είναι οι προτεραιότητες

Ο PAHO θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση αναπνευστικών και γαστρεντερολογικών ασθενειών και στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εμβόλια. Παράλληλα, ο ΟΗΕ, μέσω του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), χαρακτηρίζει την καταστροφή «εξαιρετικά δύσκολη» για οποιαδήποτε κυβέρνηση και αναπτύσσει σχέδια για παροχή βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα.

Η ένταξη δομών σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και η παροχή επαρκούς υγειονομικού προσωπικού στα πεδία θα είναι κρίσιμες για την αποτροπή επιδημικών εξάρσεων. Επιπλέον, ο εφοδιασμός με πόσιμο νερό, είδη υγιεινής και εμβόλια αναδεικνύονται ως άμεσες ανάγκες.

Σε διεθνές επίπεδο, το μέγεθος των σεισμών —μεταξύ των οποίων αναφέρονται μεγέθη 7,2 και 7,5 βαθμών— και η έκταση της υλικής καταστροφής καθιστούν αναγκαία την συντονισμένη ανθρωπιστική ανταπόκριση, η οποία θα πρέπει να συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μέτρα παρακολούθησης για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Δείκτης Αριθμός / Σημείωση Καταφύγια >80 Εκτοπισμένοι 17.907 Νεκροί 3.889 Τραυματίες 16.740 Στόχος ανθρωπιστικής βοήθειας (ΟΗΕ) 1,3 εκατ. ανθρώπους σε 6 μήνες

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και τα δεδομένα ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς προχωρά η καταγραφή και η παροχή βοήθειας στα πληγέντα μέρη. Η δημόσια ενημέρωση για τις ανάγκες σε νερό, εμβόλια και πρωτοβάθμια φροντίδα θα είναι καθοριστική για την πρόληψη περαιτέρω υγειονομικών επιπλοκών.

Σημείωση συντάκτη: Το άρθρο αναφέρεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από τον PAHO, τον ΟΗΕ και τις αρχικές αναφορές της κρίσης και δεν περιλαμβάνει προσωπικές ιατρικές συμβουλές.