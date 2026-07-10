Κλείσιμο της επαρχιακής οδού Άργους–Νέας Κίου από Ρομά μετά από περιστατικό αστυνομικής βίας

Κινητοποίηση και αποκλεισμός της εθνικής οδού από συγκεντρωμένους Ρομά στη Νέα Κίο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τραυματισμό 20χρονου από πυρά των ΟΠΚΕ. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο και ανακατεύθυνση κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός δρόμου ως μορφή διαμαρτυρίας

Διακοπή της κυκλοφορίας και ένταση υπήρξαν σήμερα στην επαρχιακή οδό Άργους – Νέας Κίου, όπου συγκεντρωμένοι Ρομά απέκλεισαν τον δρόμο και στα δύο ρεύματα, τοποθετώντας κάδους απορριμμάτων και ξύλινες παλέτες. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση στον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου μέλους της κοινότητας, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες, δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ πριν από δύο ημέρες στο Άργος.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και την εκτροπή της κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές. Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως για το διάστημα του αποκλεισμού, με συνέπεια καθυστερήσεις και ανακατευθύνσεις για οδηγούς και δημόσια μέσα μεταφοράς.

Αιτήματα και κλίμα

Οι συγκεντρωμένοι καταγγέλλουν «έξαρση της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας» κατά της κοινότητάς τους και ζητούν την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση δικαιοσύνης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό και να επανέλθουν κατά τη διάρκεια της νύχτας εφόσον δεν υπάρξουν εξελίξεις.

Αιτία κινητοποίησης: τραυματισμός 20χρονου από πυρά αστυνομικών.

τραυματισμός 20χρονου από πυρά αστυνομικών. Μέτρο διαμαρτυρίας: αποκλεισμός της επαρχιακής οδού με σκουπίδια και παλέτες.

αποκλεισμός της επαρχιακής οδού με σκουπίδια και παλέτες. Παρουσία δυνάμεων: αστυνομική δύναμη για έλεγχο και εκτροπή κυκλοφορίας.

Αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα και πρακτικές πληροφορίες

Ο αποκλεισμός επηρεάζει σημαντικά τη σύνδεση του Άργους με τη Νέα Κίο και την ευρύτερη κυκλοφορία στην περιοχή. Οι κάτοικοι και οι οδηγοί καλούνται να λάβουν υπόψη τους την πιθανή καθυστέρηση και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές οδούς όταν αυτό είναι δυνατό. Ειδικότερα, όσοι κινούνται για εργασίες, ραντεβού ή μετακινήσεις με δημόσια μέσα πρέπει να προβλέψουν επιπλέον χρόνο μεταφοράς.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Επαρχιακή οδός Άργους – Νέας Κίου Αιτία Διαμαρτυρία για περιστατικό αστυνομικής βίας (τραυματισμός 20χρονου) Ενέργειες διαδηλωτών Αποκλεισμός οδού με κάδους και παλέτες Απόκριση Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, εκτροπές κυκλοφορίας

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται τεταμένη, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι έχουν διαμηνύσει ότι θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τη διερεύνηση του συμβάντος. Για την τοπική κοινωνία, ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελούν άμεση προτεραιότητα, ενώ η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να επηρεάσει τη σχέση της κοινότητας με τις αρχές αστυνομικής επιβολής στην περιοχή.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση με νεότερα στοιχεία καθώς διαμορφώνονται, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας για τον τραυματισμό και τυχόν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.