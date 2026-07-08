Κως: Κάλεσμα εθελοντών για το 9ο Kos 3x3 Basketball Festival

Η Οργανωτική Επιτροπή και ο Α.Σ. Φοίβος Κω ζητούν εθελοντές για την υποστήριξη της φετινής μεγάλης γιορτής του μπάσκετ, που προβάλλει το νησί ως προορισμό αθλητισμού και φιλοξενίας.

Ενεργοποίηση της πόλης για τη μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού

Σε τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για το 9ο Kos Basketball Festival (μορφή 3x3), με την Οργανωτική Επιτροπή και τον Α.Σ. Φοίβος Κω να απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε κατοίκους και φίλους του αθλητισμού για εθελοντική συμμετοχή. Η στήριξη των πολιτών θεωρείται κρίσιμη ώστε η Κως να φιλοξενήσει απρόσκοπτα μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για το νησί και τους επισκέπτες του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εθελοντική προσφορά αφορά καθήκοντα πρώτης γραμμής αλλά και υποστηρικτικούς ρόλους, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αθλητών και κοινού. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της Κω ως τόπου που συνδυάζει αθλητισμό, συνεργασία και φιλοξενία.

Τι ζητούν οι διοργανωτές

Η πρόσκληση συμμετοχής περιγράφει συγκεκριμένες ανάγκες της διοργάνωσης. Οι εθελοντές μπορούν να συνδράμουν σε επιμέρους τομείς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις δεξιότητές τους, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις ενός πολυήμερα προγράμματος αγώνων 3x3.

Τομέας Ρόλος εθελοντή Υποδοχή Καθοδήγηση και εξυπηρέτηση αθλητών και επισκεπτών Αγωνιστικοί χώροι Υποστήριξη γηπέδων και ροής αγώνων Οργάνωση Γραμματειακή/οργανωτική ενίσχυση Ενημέρωση Πληροφόρηση θεατών και συμμετεχόντων Γενικά καθήκοντα Ευέλικτη υποστήριξη της διοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, προκειμένου να ενταχθούν στην ομάδα εθελοντών και να λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τις βάρδιες και τα καθήκοντα.

Το διακύβευμα για την τοπική κοινωνία

Η σταθερή παρουσία εθελοντών σε ανάλογες δράσεις έχει αποδειχθεί καθοριστική για την επιτυχή εικόνα της Κω σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η συμβολή των πολιτών δεν εξαντλείται στην κάλυψη αναγκών, αλλά ενισχύει την εξωστρέφεια του νησιού και την εμπειρία των επισκεπτών. Η προβολή μιας άρτιας διοργάνωσης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την τοπική οικονομία και για τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο μπάσκετ.

Ανάδειξη της Κω ως προορισμού αθλητισμού και φιλοξενίας.

και φιλοξενίας. Ενίσχυση της τοπικής κινητικότητας γύρω από μια υψηλής επισκεψιμότητας εκδήλωση.

γύρω από μια υψηλής επισκεψιμότητας εκδήλωση. Δικτύωση νέων και συλλόγων με επίκεντρο τον εθελοντισμό.

Σε πρακτικό επίπεδο, η επάρκεια εθελοντών διευκολύνει την έγκαιρη εξυπηρέτηση συμμετεχόντων, περιορίζει καθυστερήσεις στα γήπεδα και βελτιώνει την πληροφόρηση κοινού και ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο, οι ροές μετακίνησης και η πρόσβαση στους χώρους παραμένουν ομαλές, προς όφελος όλων.

Το μήνυμα των διοργανωτών

Η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής και του Α.Σ. Φοίβος Κω υπογραμμίζει το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση, με κάλεσμα προς τα μέλη του συλλόγου, τους φίλους του αθλήματος και κάθε κάτοικο που επιθυμεί να βοηθήσει.

«Το Kos 3X3 Basketball Festival πλησιάζει και οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία... Μία διοργάνωση τέτοιου μεγέθους χρειάζεται τη δύναμη, τη διάθεση και την πολύτιμη προσφορά των εθελοντών.»

Το μήνυμα συνοδεύεται από την υπενθύμιση ότι η έμπρακτη συμμετοχή δεν είναι μόνο πρακτική στήριξη, αλλά και ένδειξη εμπιστοσύνης προς το αθλητικό οικοσύστημα του νησιού. Με κεντρικό άξονα τη συλλογική προσπάθεια, οι διοργανωτές καλούν την κοινωνία της Κω να συμβάλει ώστε η φετινή έκδοση να σταθεί στο ύψος της φήμης της.

Πώς συμμετέχω

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα εθελοντών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της φόρμας συμμετοχής που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι υπεύθυνοι θα επικοινωνήσουν για τον συντονισμό και την κατανομή ρόλων, σύμφωνα με τις ανάγκες των αγωνιστικών ημερών.

Η εμπειρία του εθελοντισμού στο 9ο Kos Basketball Festival αποτελεί ευκαιρία συμμετοχής σε μια ζωντανή διοργάνωση που βάζει την Κω στο επίκεντρο του καλοκαιρινού αθλητισμού, με απτό όφελος για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τα τοπικά σωματεία.