Κως: Μεθυσμένος τουρίστας παρέσυρε αστυνομικό έξω από το Τμήμα στην Αντιμάχεια

Ελαφρά τραυματίας αστυνομικός του Τμήματος Ηρακλειδών μετά από παράσυρση από Ι.Χ. που οδηγούσε 60χρονος Ελβετός υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Παράσυρση αστυνομικού έξω από υπηρεσία στην Αντιμάχεια

Σοβαρό περιστατικό οδικής ασφάλειας καταγράφηκε στην Κω το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, όταν 60χρονος Ελβετός οδηγός, ευρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό που εκτελούσε καθήκοντα ελέγχου κυκλοφορίας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αντιμάχειας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός συγκρούστηκε στη συνέχεια και με σταθμευμένο όχημα που είχε ακινητοποιηθεί για έλεγχο.

Τραυματισμός και άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο

Ο αστυνομικός του Τμήματος Ηρακλειδών τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη τακτικός έλεγχος οχημάτων έξω από την υπηρεσία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελαφρό τραυματισμό, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η σοβαρότητα του επεισοδίου.

Σύλληψη και νομικές ενέργειες

Ο 60χρονος συνελήφθη επί τόπου. Σε έλεγχο αλκοόλης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατόπιν, παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία για παράβαση που συνδέεται με οδήγηση σε μέθη και πρόκληση τραυματισμού. Τα στοιχεία της προανάκρισης αναμένεται να διευκρινίσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η παράσυρση.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στοιχείο Πληροφορία Χρόνος Λίγο μετά τις 19:00, 6/7 Τόπος Αντιμάχεια, έξω από το Α.Τ. Θύμα Αστυνομικός του Τμήματος Ηρακλειδών Υπαίτιος οδηγός 60χρονος Ελβετός τουρίστας Κατάσταση θύματος Ελαφρά τραυματισμένος, μεταφορά στο νοσοκομείο Ενέργειες οδηγού Παράσυρση αστυνομικού, σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα Έλεγχος αλκοόλης Θετικός, σύλληψη και παραπομπή

Τοπικός αντίκτυπος και ζήτημα οδικής ασφάλειας

Το περιστατικό, μπροστά σε αστυνομική υπηρεσία και σε ώρα αιχμής, επιβεβαιώνει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή από οδηγούς και πεζούς στο οδικό δίκτυο της Κω, ιδιαίτερα εν μέσω τουριστικής περιόδου, όταν η κίνηση εντείνεται και οι έλεγχοι είναι συχνοί. Η οδήγηση υπό την επήρεια παραμένει κρίσιμος παράγοντας κινδύνου τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Χρήσιμες υπενθυμίσεις για κατοίκους και επισκέπτες

Αποφύγετε την οδήγηση αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ· προτιμήστε ταξί ή ορισμένο «νηφάλιο» οδηγό.

ή ορισμένο «νηφάλιο» οδηγό. Σε σημεία ελέγχου πέριξ υπηρεσιών, μειώστε ταχύτητα και τηρήστε σήματα και υποδείξεις.

και τηρήστε σήματα και υποδείξεις. Η αυξημένη καλοκαιρινή κίνηση στο οδικό δίκτυο της Κω απαιτεί επαγρύπνηση ακόμη και σε οικείες διαδρομές.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους με στόχο την πρόληψη ανάλογων συμβάντων. Η συνεργασία οδηγών και πεζών είναι καθοριστική ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση σε ολόκληρο το νησί.