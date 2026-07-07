Κως: Τραυματισμός αστυνομικού έξω από το Α.Τ. Αντιμάχειας από μεθυσμένο οδηγό

Ελαφρά τραυματίστηκε αστυνομικός στην Κω, όταν 60χρονος Ελβετός τουρίστας, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, τον παρέσυρε κατά τη διάρκεια ελέγχου οχημάτων έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αντιμάχειας.

Ελαφρύς τραυματισμός αστυνομικού σε τροχαίο έξω από το τμήμα

Σοβαρό συμβάν οδικής ασφάλειας σημειώθηκε στην Κω το απόγευμα της Δευτέρας 6/7, λίγο μετά τις 19:00, όταν 60χρονος Ελβετός τουρίστας, οδηγώντας Ι.Χ. υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό που εκτελούσε καθήκοντα ελέγχου οχημάτων έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αντιμάχειας. Ο τραυματίας, αστυνομικός του Τμήματος Ηρακλειδών, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου έλαβε πρώτες βοήθειες· οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.

«ο 60χρονος αλλοδαπός, οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό, χτύπησε τον αστυνομικό και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα που είχε ακινητοποιηθεί για έλεγχο.»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου και υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το συμβάν έλαβε χώρα ενώ ο αστυνομικός είχε ήδη σταματήσει άλλο όχημα για έλεγχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο έντονη την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία όπου διενεργούνται τροχονομικοί έλεγχοι.

Τι γνωρίζουμε για το περιστατικό

Χρόνος Τόπος Εμπλεκόμενοι Κατάσταση τραυματία Κατάσταση οδηγού Λίγο μετά τις 19:00, Δευτέρα 6/7 Έξω από το Α.Τ. Αντιμάχειας Αστυνομικός Τμ. Ηρακλειδών, 60χρονος Ελβετός τουρίστας Ελαφρύς τραυματισμός, παροχή πρώτων βοηθειών Σύλληψη, θετικό αλκοτέστ

Η πρόσκρουση του οχήματος του τουρίστα σε ήδη ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που βρισκόταν υπό έλεγχο, αναδεικνύει τον κίνδυνο που ελλοχεύει όταν οι οδηγοί δεν επιβραδύνουν και δεν τηρούν αποστάσεις σε χώρους όπου επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας στο νησί, με αυξημένη κυκλοφορία στους οδικούς άξονες της Αντιμάχειας και της ευρύτερης περιοχής Ηρακλειδών.

Επιπτώσεις για κατοίκους και επισκέπτες

Η Κως, ως έντονα τουριστικός προορισμός, αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι μεγαλύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο. Το συμβάν έξω από το αστυνομικό τμήμα υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Από την πλευρά των κατοίκων, υπάρχει άμεση απαίτηση για ασφάλεια, ειδικά κοντά σε σημεία ελέγχου όπου επιχειρούν αστυνομικά κλιμάκια. Για τους επισκέπτες, το μήνυμα είναι σαφές: οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ελέγχους και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι είναι αδιαπραγμάτευτη.

Τι να προσέχουμε στα σημεία ελέγχου

Μειώνουμε ταχύτητα και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όταν πλησιάζουμε μπλόκο.

Κρατάμε αποστάσεις από οχήματα που έχουν ακινητοποιηθεί για έλεγχο.

Δεν οδηγούμε ποτέ μετά την κατανάλωση αλκοόλ· προτιμούμε ταξί ή ορισμένο οδηγό.

Η αποτελεσματική αστυνόμευση και η συνεργασία των οδηγών είναι κρίσιμες για να προληφθούν νέα περιστατικά. Το συγκεκριμένο ατύχημα, αν και χωρίς σοβαρό τραυματισμό, θα μπορούσε να έχει πολύ βαρύτερες συνέπειες, ιδίως δεδομένης της κίνησης της θερινής περιόδου.

Επόμενα βήματα των αρχών

Μετά τη σύλληψη, ο οδηγός οδηγήθηκε για τα προβλεπόμενα, ενώ το αλκοτέστ επιβεβαίωσε την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές εξετάζουν το ακριβές πλαίσιο του περιστατικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η παράσυρση και η πρόσκρουση στο σταθμευμένο όχημα. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πλήρη ανάρρωση του αστυνομικού και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στα σημεία όπου γίνονται έλεγχοι.

Το γεγονός αυτό λειτουργεί ως υπενθύμιση για όλους, μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες: η ασφαλής οδήγηση και ο σεβασμός στις υποδείξεις των ελεγκτικών αρχών προστατεύουν ζωές και μειώνουν τους κινδύνους σε ένα νησί που υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες μετακινήσεις.