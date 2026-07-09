Κρίσιμη κατάσταση 20χρονου μετά από πυρά αστυνομικών στην Πυργέλα Άργους

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αττικής, ενώ οι αρχικές ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για επιχείρηση της ΟΠΚΕ και χρήση υπηρεσιακού οπλισμού.

Σοβαρός τραυματισμός στην Πυργέλα Άργους

Σε κρίσιμη κατάσταση και σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες κλινικά νεκρός νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου στην περιοχή της Πυργέλας στο Άργος, μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η επιχείρηση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τον οδηγό οχήματος. Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και προσπάθησε να διαφύγει, αρχικά με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια πεζός, ανέβηκε σε μαντρότοιχο καθώς απομακρυνόταν από το σημείο.

«ο τραυματισμός του άνδρα»

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, δύο αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματιστεί. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., που τον μετέφερε αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται επίσης ότι κατά τη διαφυγή ο νεαρός φέρεται να πέταξε ένα αεροβόλο όπλο. Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες Αρχές, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για θέματα που αφορούσαν μεταφορά αντικειμένων όπως ρόπαλο, σιδερογροθιά και παράνομο αστυνομικό φάρο.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά ζητήματα

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για τη διαχείριση συλλήψεων και για τη χρήση του όπλου σε καταδιώξεις εντός κατοικημένων περιοχών. Για τους κατοίκους της περιοχής σημαίνει:

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια σε ώρες νύχτας.

Πιθανή παρουσία ενισχυμένων αστυνομικών δυνάμεων και ελέγχων τις επόμενες ημέρες.

Αναμονή για επίσημες ενημερώσεις από τις Αρχές σχετικά με τα επόμενα βήματα της διερεύνησης.

Σε τοπικό επίπεδο, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς ενδεχόμενες αποφάσεις για την έρευνα και τυχόν μέτρα αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών πρακτικών μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την αίσθηση ασφάλειας στην κοινότητα.

Τι αναμένουμε

Αναμένονται περαιτέρω επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. και ενημέρωση από τις υγειονομικές αρχές για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Επίσης, είναι πιθανό να ξεκινήσουν υπηρεσιακές ή δικαστικές διαδικασίες για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και η τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 8 Ιουλίου Τοποθεσία Πυργέλα, Άργος Εμπλεκόμενες δυνάμεις ΟΠΚΕ Αργολίδας Αρχική νοσηλεία Θριάσιο Νοσοκομείο

Θα ακολουθήσει ενημέρωση όταν δοθούν στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα ευρήματα των ερευνών και τυχόν νομικές ενέργειες.

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