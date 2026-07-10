Λαγοκέφαλος εντοπίστηκε στην παραλία της Βαγιάς στο Μαλεβίζι — προειδοποιήσεις από τις αρχές

Ένα λαγοκέφαλος μήκους περίπου 60 εκατοστών ξεβράστηκε στην ακτή της Βαγιάς. Οι τοπικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν και οι αρχές υπενθυμίζουν τους κινδύνους και τα μέτρα προφύλαξης για τους πολίτες.

Εμφάνιση επιθετικού είδους σε δημοφιλή παραλία

Ένα περιστατικό με λαγοκέφαλο καταγράφηκε πρόσφατα στην παραλία της Βαγιάς, στον Δήμο Μαλεβιζίου, όταν πολίτης βρήκε το ψάρι στην ακτή και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το μήκος του ζώου εκτιμήθηκε γύρω στα 60 εκατοστά.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των λουόμενων, καθώς ο λαγοκέφαλος είναι ένα χωροκατακτητικό είδος που περιέχει τοξίνες επικίνδυνες για την ανθρώπινη κατανάλωση και δυνητικά για την επαφή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Μην αγγίζετε το ψάρι — η άμεση επαφή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο.

Μην επιχειρείτε να το μετακινήσετε μόνοι σας ή να το ψαρέψετε.

Ενημερώστε τοπικές αρχές ή υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου όταν εντοπίζετε τέτοιου είδους ευρήματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου επεσήμανε ότι η απομάκρυνση συνηθέστερα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών καθαριότητας του εκάστοτε δήμου, οι οποίες οφείλουν να αναλάβουν τη διαχείριση με τρόπο που να προστατεύει το κοινό και το περιβάλλον.

Οικολογικό και δημόσιο ενδιαφέρον

Τις τελευταίες χρονιές ο λαγοκέφαλος έχει γίνει πιο συχνός στα νερά της περιοχής, γεγονός που προβληματίζει ειδικούς και παραθεριστές. Εκτός από τον άμεσο κίνδυνο δηλητηρίασης, η εξάπλωση τέτοιων ξενικών ειδών επιφέρει οικολογικές αλλαγές στα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα.

Στοιχείο Πληροφορία Είδος Λαγοκέφαλος (εισβολικό είδος) Τοποθεσία Παραλία Βαγιάς, Δήμος Μαλεβιζίου Μέγεθος ≈ 60 cm Αρμόδια για ειδοποίηση Υπηρεσία καθαριότητας δήμου / Λιμεναρχείο

Οι επαγγελματίες υγείας και οι ειδικοί στη θαλάσσια βιοποικιλότητα συστήνουν προσοχή από τους λουόμενους: όχι επαφή, όχι κατανάλωση. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ή πιθανού τραυματισμού, η άμεση ιατρική αξιολόγηση συνιστάται.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης, τα περιστατικά αυτά αποτελούν υπενθύμιση της ανάγκης για αυξημένη επαγρύπνηση στην ακτογραμμή και για συντονισμό μεταξύ Λιμενικού και δήμων, ώστε η διαχείριση να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια για το κοινό.