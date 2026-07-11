«Λευκή Νύχτα» Γρεβενών: μουσική, δράσεις για παιδιά και ενίσχυση της τοπικής αγοράς

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών διοργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου βραδιά με DJ, δραστηριότητες για παιδιά και προσφορές στα καταστήματα του κέντρου.

Βραδιά αγορών και ψυχαγωγίας στο κέντρο της πόλης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στη «Λευκή Νύχτα» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο κέντρο της πόλης. Η πρωτοβουλία συνδυάζει βραδινές αγορές, ζωντανή μουσική και δράσεις για τα παιδιά, με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς και την προσέλκυση επισκεψιμότητας.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κυρίως στον πεζόδρομο και στην Κεντρική Πλατεία των Γρεβενών, όπου έχουν προγραμματιστεί μουσικά δρώμενα από DJ και παιδικές δραστηριότητες όπως face painting. Οι ώρες έναρξης και οι θέσεις συγκροτούν ένα πρόγραμμα που θέλει να κρατήσει ζωντανό το εμπορικό κέντρο μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας επιπλέον κίνητρα για αγορές και κοινωνική συναναστροφή.

Προγραμματισμένα μουσικά σημεία και ώρα έναρξης:

Τοποθεσία Ώρα Περιγραφή Πεζόδρομος 21:00 DJ party με σειρά τοπίων και επισκεπτών Κεντρική Πλατεία 20:00–22:00 Δραστηριότητα face painting (Παρασκευή & Σάββατο)

Στη βραδιά θα εμφανιστούν διάφοροι DJs που αναμένεται να ανεβάσουν τη μουσική ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλες δράσεις απευθύνονται σε οικογένειες και παιδιά. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, με προσφορές και επεκταμένο ωράριο καταστημάτων.

Κοινό στόχος: ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τόνωση της κίνησης στο κέντρο.

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τόνωση της κίνησης στο κέντρο. Για οικογένειες: παιδικές δραστηριότητες στην πλατεία για δύο βραδιές (Παρασκευή 10 και Σάββατο 11).

παιδικές δραστηριότητες στην πλατεία για δύο βραδιές (Παρασκευή 10 και Σάββατο 11). Σημεία ενδιαφέροντος: πεζόδρομος και Κεντρική Πλατεία ως κύριοι χώροι εκδηλώσεων.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, να σεβαστεί τους δημόσιους χώρους και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις με υπευθυνότητα. Για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, η πρόσβαση στο κέντρο ενδέχεται να είναι περιορισμένη λόγω της κίνησης και της συγκέντρωσης κόσμου· συνιστάται η χρήση πεζής πρόσβασης ή στάθμευση σε περιφερειακές θέσεις.

Η «Λευκή Νύχτα» αποτελεί παράδοση που πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για αγορές και ψυχαγωγία το καλοκαίρι και αναμένεται να προσελκύσει τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.