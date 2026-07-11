Μεγάλη ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου και νέα δημοτική βιβλιοθήκη: έργα που αλλάζουν την εικόνα της Καστοριάς

Με προϋπολογισμό 6,65 εκατ. ευρώ δρομολογείται η ανάπλαση του νότιου παραλίμνιου μετώπου της Καστοριάς και παράλληλα προωθούνται επενδύσεις σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους που στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.

Σημαντική παρέμβαση στο παραλίμνιο μέτωπο με στόχο την αστική αναβάθμιση

Στην Καστοριά προωθούνται έργα αστικής ανάπλασης που στοχεύουν στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας. Πρωτοβουλία με προϋπολογισμό 6,65 εκατ. ευρώ αφορά την ανάπλαση του νότιου παραλίμνιου μετώπου, από τη διασταύρωση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Διοικητηρίου έως την περιοχή του Σταυρού. Η παρέμβαση σχεδιάζεται ώστε να μετασχηματίσει το παραλίμνιο τμήμα σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και πλήρως προσβάσιμο χώρο για κατοίκους και επισκέπτες.

Στη σχεδίαση περιλαμβάνονται:

νέες επιστρώσεις και αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων,

ποδηλατόδρομος και όδευση τυφλών για βελτίωση της προσβασιμότητας,

σύγχρονος φωτισμός και νέος αστικός εξοπλισμός,

οργάνωση κινήσεων πεζών και ποδηλατών ειδικά σε περιοχές με καταστήματα εστίασης.

Το έργο προβλέπει την ανάπλαση περίπου 16.000 τετραγώνων μέτρων δημόσιου χώρου. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2026 και ορίζονται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2029.

Πολιτιστικές υποδομές: δημοτική βιβλιοθήκη και αίθουσα εκδηλώσεων

Στο κέντρο της πόλης, στον χώρο του ιστορικού Πνευματικού Κέντρου δίπλα στο άλσος της Παναγίας Φανερωμένης, σχεδιάζεται η ανέγερση μιας σύγχρονης Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Αίθουσας Εκδηλώσεων. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν πολιτιστικό πόλο που θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες και θα λειτουργεί ως χώρος συνάντησης για την τοπική κοινωνία.

Η συνολική εικόνα των έργων δηλώνει την πρόθεση των φορέων να συνδέσουν την αισθητική αναβάθμιση με λειτουργικές παρεμβάσεις, ενισχύοντας παράλληλα την επισκεψιμότητα και την ελκυστικότητα της πόλης.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός ανάπλασης 6,65 εκατ. ευρώ Εμβαδόν δημόσιου χώρου 16.000 τ.μ. Έναρξη εργασιών Σεπτέμβριος 2026 Ορίζοντας ολοκλήρωσης τέλος 2029

Για τους κατοίκους της Καστοριάς, οι παρεμβάσεις αυτές σηματοδοτούν αλλαγές στην καθημερινή χρήση του παραλίμνιου μετώπου, καλύτερη προσβασιμότητα για ΑμεΑ και πεζούς, καθώς και νέους χώρους πολιτισμού στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις για αύξηση της επισκεψιμότητας και ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρακολούθηση των επόμενων σταδίων—σχεδιασμός, δημοπράτηση και εκτέλεση—θα είναι κρίσιμη για την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και την ομαλή υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για την πόλη.