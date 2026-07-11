Μεγάλη προσέλευση στο καλοκαιρινό Μουχαμπέτι της Εύξεινης Λέσχης Ποντίων στο Κομνήνιο

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος, ανάδειξε την παράδοση και τόνωσε τη συμμετοχή της νεολαίας στα ποντιακά δρώμενα της Ημαθίας.

Ισχυρή παρουσία κοινού και νεολαίας σε βραδιά ποντιακής παράδοσης

Την περασμένη εβδομάδα το Κομνήνιο φιλοξένησε το καλοκαιρινό Μουχαμπέτι που διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Βέροιας, σε μια βραδιά που συνδύασε παράδοση και ζωντάνια. Η εκδήλωση διεξήχθη σε εξωτερικό χώρο και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσέλκυσε περισσότερους συμμετέχοντες από ό,τι αναμενόταν, γεμίζοντας τον χώρο πλήρως.

Η συναυλιακή πλατφόρμα ανέδειξε τον ποντιακό τραγουδιστή Δημήτρη Καρασαββίδη και την ορχήστρα του, οι οποίοι απέδωσαν παραδοσιακά τραγούδια και ρυθμούς που κράτησαν το κέφι ζωντανό έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο συνδυασμός αυθεντικών μελωδιών και οικείων ρυθμών δημιούργησε στιγμή όπου η συλλογική μνήμη και η ψυχαγωγία συναντήθηκαν.

Οργανωτής: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Βέροιας

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Βέροιας Χώρος: Κοινόχρηστος χώρος στο Κομνήνιο

Κοινόχρηστος χώρος στο Κομνήνιο Κινητήριος δύναμη: Τοπική συμμετοχή και παρουσία της νεολαίας

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν πολλαπλές προεκτάσεις: ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προσφέρουν πολιτιστική ανανέωση και δίνουν την ευκαιρία σε νέες γενιές να προσεγγίσουν την παράδοση σε ζωντανό πλαίσιο. Σημαντικό στοιχείο ήταν η έντονη συμμετοχή νέων ανθρώπων, που σύμφωνα με αναφορές έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στην εκδήλωση.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση Καλοκαιρινό Μουχαμπέτι Διοργανωτής Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Βέροιας Κύριος καλλιτέχνης Δημήτρης Καρασαββίδης με ορχήστρα Τοποθεσία Κομνήνιο, Ημαθία

Από πλευράς οργάνωσης, η βραδιά χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη τόσο όσον αφορά την τήρηση του προγράμματος όσο και την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων έχει καθιερώσει σειρά εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην προβολή των ποντιακών εθίμων και στην ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ζωής. Η χθεσινή συγκέντρωση επανέφερε στο προσκήνιο την ικανότητα των συλλόγων να ενεργοποιούν την τοπική κοινωνία.

Πρακτικά, για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες, τέτοιες βραδιές προσφέρουν ευκαιρίες δικτύωσης και ψυχαγωγίας χωρίς να απομακρύνονται από την παράδοση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Εύξεινης Λέσχης για μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις, που συχνά πραγματοποιούνται σε δημοσίους χώρους του νομού.

Η επιτυχία του Μουχαμπετίου στο Κομνήνιο επιβεβαιώνει ότι οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς παραμένουν ενεργοί και αποτελεσματικοί στην προσέλκυση κοινού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των πολιτιστικών πρακτικών στην Ημαθία.