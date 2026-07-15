Μεγάλο ποντιακό γλέντι στην Οινόη με Στάθη Παυλίδη και πλούσιο μουσικό συγκρότημα

Στις 8 Αυγούστου 2026 το καλοκαιρινό πανηγύρι της Οινόης επιστρέφει με πρόγραμμα αφιερωμένο στην ποντιακή παράδοση, κορυφαίους ερμηνευτές και πολυπληθές σχήμα μουσικών.

Γιορτή ποντιακής μουσικής και χορού στο χώρο του παλιού σχολείου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Χρύσανθος» της Οινόης Κοζάνης οργανώνει το καθιερωμένο καλοκαιρινό πανηγύρι το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ποντιακή μουσική και τον παραδοσιακό χορό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Οινόης και προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 21:30. Η είσοδος έχει οριστεί στα 5€.

Κεντρική μορφή της βραδιάς είναι ο ερμηνευτής Στάθης Παυλίδης, που θα παρουσιάσει επιλογές από το ρεπερτόριό του, συνοδευόμενος από την ερμηνεύτρια Πέλα Νικολαΐδη και άλλα γνωστά ονόματα της ποντιακής σκηνής. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης ομάδα μουσικών, με λύρες, κλαρίνο, νταούλι και πλήκτρα, που υπόσχονται να αναδείξουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα αλλά και σύγχρονες ενορχηστρώσεις.

Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2026

8 Αυγούστου 2026 Ώρα: 21:30

21:30 Τοποθεσία: Πρώην Δημοτικό Σχολείο Οινόης, Κοζάνη

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Οινόης, Κοζάνη Εισιτήριο: 5€

Το μουσικό σχήμα περιλαμβάνει έμπειρους και νεότερους μουσικούς που ειδικεύονται στην ποντιακή παράδοση. Η σύνθεση του συγκροτήματος συνδυάζει παραδοσιακά όργανα με ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία που προσελκύουν τόσο θαυμαστές της παράδοσης όσο και νεότερο κοινό.

Ερμηνευτές Κύρια όργανα / ρόλος Στάθης Παυλίδης Τραγούδι Πέλα Νικολαΐδη Τραγούδι Ραφαήλ Αλεξανδρίδης, Γ. Σαννίδης, Λευτέρης Νικολαΐδης Λύρα Γ. Μαργαριτιάδης Κλαρίνο

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι καλοκαιρινές πολιτιστικές συναντήσεις αποτελούν ευκαιρία κοινωνικής επαφής και διατήρησης της παράδοσης. Η βραδιά της 8ης Αυγούστου προβάλλει τη διαχρονική παρουσία της ποντιακής μουσικής στην καθημερινή ζωή της τοπικής κοινότητας και ενισχύει τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ γειτονικών περιοχών.

Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους να φτάσουν νωρίτερα λόγω περιορισμένων θέσεων στον χώρο και να ενημερωθούν για τυχόν προσαρμογές του προγράμματος από τον διοργανωτή. Η διοργάνωση υπόσχεται παραδοσιακή φιλοξενία, μουσικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας και δυνατότητα χορού για το κοινό.