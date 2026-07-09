Σε εξέλιξη έργα ασφαλτόστρωσης σε Σταυροδρόμι και Γαλατάδες με ίδια κονδύλια του δήμου

Ο δήμος Πέλλας προχωρά σε συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε οικισμούς, με ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων στο Σταυροδρόμι και πλήρη περιμετρική εργασία στον κυκλικό κόμβο των Γαλατάδων. Οι παρεμβάσεις γίνονται από το Τεχνικό Πρόγραμμα και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους.

Παρεμβάσεις οδικής υποδομής στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οικισμούς του δήμου Πέλλας, στο πλαίσιο του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, οι εργασίες στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς.

Στον οικισμό του Σταυροδρομίου πραγματοποιούνται επεμβάσεις αποκατάστασης σε κεντρικούς δρόμους που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές και δυσχέραιναν την ασφαλή κυκλοφορία. Οι βελτιώσεις αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση κατοίκων και τοπικών μεταφορών, καθώς πρόκειται για δρόμους με έντονη χρήση από οχήματα και πεζούς.

Στους Γαλατάδες ολοκληρώθηκε η ολική περιμετρική ασφαλτόστρωση του κυκλικού κόμβου, ένα κομβικό σημείο του εσωτερικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό διερχόμενων οχημάτων καθημερινά. Η αποκατάσταση του κόμβου επιχειρεί να μειώσει φθορές, να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας και να αυξήσει την ορατότητα και ασφάλεια των διερχομένων.

«Η συντήρηση και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα για τη Δημοτική μας Αρχή. Με σχέδιο και αξιοποίηση των ίδιων πόρων του Δήμου, προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κάθε οικισμό, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε έργα μικρά και μεγάλα, που αφήνουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα σε κάθε γειτονιά και κάθε κοινότητα του Δήμου Πέλλα»,

όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του δημάρχου Στάθη Φουντουκίδη. Η δημοτική αρχή διευκρινίζει ότι οι εργασίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους, γεγονός που δείχνει προτεραιότητα στη διάθεση τοπικών κονδυλίων για βελτίωση υποδομών.

Τι σημαίνουν τα έργα για τους κατοίκους

Για τους κατοίκους της περιοχής οι παρεμβάσεις αυτές έχουν άμεσο πρακτικό αντίκτυπο: καλύτερη βατότητα δρόμων, μικρότερος κίνδυνος φθορών οχημάτων, βελτιωμένη ασφάλεια πεζών και ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας σε σημεία με αυξημένη κίνηση. Οι εργασίες πιθανόν να προκαλέσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, αλλά η δημοτική αρχή δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα δελτία κυκλοφορίας ή χρονοδιαγράμματα πέραν της τρέχουσας ενημέρωσης.

Τοποθεσίες εργασιών: Σταυροδρόμι (κεντρικοί δρόμοι), Γαλατάδες (κυκλικός κόμβος).

Σταυροδρόμι (κεντρικοί δρόμοι), Γαλατάδες (κυκλικός κόμβος). Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του δήμου Πέλλας.

Ίδιοι πόροι του δήμου Πέλλας. Στόχος: βελτίωση υποδομών, ενίσχυση οδικής ασφάλειας, αναβάθμιση λειτουργικότητας οικισμών.

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Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο τεχνικό πλαίσιο των τοπικών έργων υποδομής και αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας της δημοτικής αρχής να διατηρήσει και να αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση. Καθώς τα έργα προχωρούν, η τοπική κοινωνία αναμένεται να παρακολουθεί τις επιπτώσεις στην καθημερινή μετακίνηση, ιδίως σε ώρες αιχμής και για επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από τους συγκεκριμένους δρόμους.

Η δημοτική ανακοίνωση δεν περιέχει λεπτομέρειες για το συνολικό κόστος των εργασιών ή για προγραμματισμένα επόμενα σημεία παρέμβασης. Οι κάτοικοι και οι φορείς μπορούν να αναμένουν περαιτέρω ενημερώσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας σχετικά με την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.