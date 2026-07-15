Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για Τζάκρη — Πιθανό τοπικό «ντέρμπι» με Αχτσιόγλου στην Πέλλα

Οι συζητήσεις για την ένταξη της Θ. Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ συναντούν αντιρρήσεις εσωτερικά, ενώ στο πολιτικό σκηνικό της Πέλλας εγείρεται το σενάριο αναμέτρησης με την Έφη Αχτσιόγλου, εφόσον η δεύτερη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ.

Εσωκομματικές ενστάσεις και τοπικές προεκτάσεις στην Πέλλα

Οι πληροφορίες για το ενδεχόμενο μετακίνησης της βουλεύτριας Θοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανοίξει συζήτηση που δεν περιορίζεται στα κεντρικά στελέχη. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι πράγματι υπάρχει επιθυμία από ορισμένα πρόσωπα στη Χαριλάου Τρικούπη να επιστρέψει η Τζάκρη, κυρίως λόγω της εκλογικής της επιτυχίας στην περιφέρεια, που θα έδινε πρόσθετη έδρα στο κόμμα.

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν θεωρείται «δια παντός εύκολη»: υπάρχουν σαφείς αντιρρήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζεται κάθετος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του καταστατικού του κόμματος για το όριο στη διάρκεια της βουλευτικής ιδιότητας και, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική πηγή, στέλνει σαφές μήνυμα πως σε περίπτωση έλευσης της Τζάκρη δεν θα υπάρξει εξαίρεση ως προς την υποψηφιότητα.

«Είπες ότι υπάρχει χρονικό όριο για τη διάρκεια της βουλευτικής ιδιότητας. Η Τζάκρη το έχει ξεπεράσει. Συνεπώς, αν έρθει στο κόμμα δεν θα είναι υποψήφια. Καμία εξαίρεση για κανέναν και καμία στα όσα πρεσβεύει το καταστατικό μας».

Η δήλωση αυτή, όπως μεταδίδεται, εγείρει πρακτικά ερωτήματα για το τι θα σήμαινε μία επιστροφή της Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ χωρίς την προοπτική άμεσης υποψηφιότητας, αφού η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιθυμεί την επανεκλογή και «έχει παντρευτεί την έδρα» της.

Τοπικές συνέπειες: πιθανό διμέτωπο στην Πέλλα

Στην τοπική πολιτική σκηνή της Πέλλας προκύπτει ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να διαμορφώσει το εκλογικό περιβάλλον: το σενάριο να τεθεί υποψήφια στην Πέλλα και η Έφη Αχτσιόγλου, εφόσον ενταχθεί στην ΕΛΑΣ (εκ του ρεπορτάζ δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα γίνει). Σε αυτή την περίπτωση, η αναμέτρηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τοπικό «ντέρμπι» μεταξύ δύο ισχυρών γυναικείων παρουσιών στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

Η δημοσιογραφική πηγή σημειώνει ότι, αν η Αχτσιόγλου εξασφαλίσει την πρόσκληση από την κεντρική διοίκηση, υπάρχει η προοπτική να κατέβει στον τόπο καταγωγής της — δηλαδή στην Πέλλα — και όχι στο λεκανοπέδιο, με στόχο να διεκδικήσει ψήφους στην περιφέρεια.

Κεντρική αμφιβολία : Αν η Τζάκρη θα γίνει δεκτή ως υποψήφια από το ΠΑΣΟΚ λόγω καταστατικών ορίων.

: Αν η Τζάκρη θα γίνει δεκτή ως υποψήφια από το ΠΑΣΟΚ λόγω καταστατικών ορίων. Τοπικό ενδιαφέρον : Πιθανή εκλογική σύγκρουση Τζάκρη — Αχτσιόγλου στην Πέλλα, εφόσον η δεύτερη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ.

: Πιθανή εκλογική σύγκρουση Τζάκρη — Αχτσιόγλου στην Πέλλα, εφόσον η δεύτερη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ. Στρατηγικό όφελος: Σε περίπτωση μεταγραφής, η Τζάκρη φέρεται να προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ "προίκα" μία ακόμα έδρα στην περιφέρεια, στοιχείο που την καθιστά περιζήτητη για το κόμμα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους κατοίκους της Πέλλας

Αν πραγματωθούν οι μετακινήσεις που συζητούνται, οι ψηφοφόροι της Πέλλας θα βρεθούν μπροστά σε επιλογές με άμεσο αντίκτυπο στην αντιπροσώπευση του νομού στη Βουλή. Η πιθανή παρουσία δύο ισχυρών υποψηφιοτήτων μπορεί:

να εντείνει την προεκλογική κινητικότητα στην περιοχή, με περισσότερες συζητήσεις για τοπικά ζητήματα,

να αλλάξει τις συμμαχίες σε επίπεδο κομματικών οργανώσεων στην Πέλλα,

και να επηρεάσει την τελική κατανομή των εδρών στην εκλογική περιφέρεια.

Παράλληλα, οι αποφάσεις σε κεντρικό κόμμα έχουν άμεση σχέση με τοπική δυναμική: η αποδοχή ή μη εξαιρέσεων από το καταστατικό στο ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο θεωρητικές αρχές, αλλά και την πρακτική διαμόρφωσης ψηφοδελτίων με αντικείμενο τη βουλευτική εκπροσώπηση της Πέλλας.

Θέμα Σημερινή κατάσταση (σύμφωνα με ρεπορτάζ) Μεταγραφή Τζάκρη Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά αντιμετωπίζει εσωτερικές αντιρρήσεις Θέση Γερουλάνου Αντιτίθεται σε εξαίρεση του καταστατικού για υποψηφιότητα Αντίπαλο σενάριο Επίτευξη υποψηφιότητας Αχτσιόγλου στην Πέλλα, εφόσον ενταχθεί στην ΕΛΑΣ

Η υπόθεση παραμένει ρευστή και εξαρτάται από αποφάσεις που δεν έχουν ακόμη ληφθεί — τόσο στο επίπεδο των κομματικών ηγεσιών όσο και σε προσωπικό επίπεδο από τις ενδιαφερόμενες πολιτικές. Οι κάτοικοι της Πέλλας αξίζει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς κάθε εξέλιξη μπορεί να αναδιαμορφώσει το τοπικό πολιτικό τοπίο ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Φίλιππος Ψαράς

Ανταποκριτής, Show Time CY — Πέλλα