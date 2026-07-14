Σύσκεψη στην Αριδαία για αποζημιώσεις και τιμές σε κεράσια και ροδάκινα

Παρασκευή 17/7 στην Αριδαία πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη παραγωγών για διεκδικήσεις αποζημιώσεων, αναπλήρωσης εισοδήματος και αντιμετώπιση προβλημάτων ξερών βλαστών και πρακτικών εμπορίας.

Προβλήματα τιμών και αποζημιώσεων στο επίκεντρο στην Αριδαία

Πανελλαδική σύσκεψη με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και τοπικών συλλόγων της Πέλλας θα γίνει την 17/7 στην Αριδαία, όπου θα τεθούν υπόψιν οι διεκδικήσεις των παραγωγών κερασιών και ροδακίνων. Στην ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Βεγορίτιδας - Καϊμακτσαλάν περιλαμβάνονται αιτήματα για αποζημιώσεις του παγετού του 2025, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2026 και την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ξηρούς βλαστούς.

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι τρέχουσες πρακτικές εμπορίας και ο ρόλος των μεσιτών διατηρούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, παρά την ύπαρξη εξωτερικής ζήτησης. Επισημαίνεται επίσης ότι το κόστος παραγωγής και συγκομιδής, φέτος, ξεπέρασε την τιμή που λαμβάνουν από το εμπόριο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

«Για όλους αυτούς τους λόγους σας προσκαλούμε όλους - κερασοπαραγωγούς και όχι μόνον - την επόμενη Παρασκευή (17/7) και ώρα 8:00, στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο της Αριδαίας. Θα πρέπει η παρουσία μας να είναι μαζική εάν θέλουμε να αλλάξουμε το μέλλον που μας οδηγούν κάποιοι.»

Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση θα αποτελέσει η αντιπαράθεση σχετικά με το ύψος των αποζημιώσεων που προτείνει ο ΕΛΓΑ για τον προανθικό παγετό του 2025. Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι βάσει των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ υπάρχει αρχική εκτίμηση των 120 εκατ., ενώ επιχειρείται αποζημίωση με ποσό της τάξης των 80 εκατ., με αποτέλεσμα διαφωνίες για το πραγματικό ύψος των απωλειών και την κάλυψή τους.

Θέμα Αναφερόμενα στοιχεία Αποζημίωση παγετού 2025 ΕΛΓΑ: 120 εκατ. (εκτίμηση) vs προτεινόμενο 80 εκατ. Συνάντηση 17/7 - 8:00 - Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο, Αριδαία

Επιπλέον, στη σύσκεψη θα συζητηθούν οι επιπτώσεις από την παράδοση συμπύρηνων ποικιλιών ροδάκινου σε βιομηχανίες χωρίς σαφείς όρους πληρωμής, καθώς και το μεγάλο πρόβλημα των ξερών βλαστών στις καλλιέργειες φέτος. Τα θέματα αυτά έχουν άμεση σχέση με τις φετινές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και με την ρευστότητα των παραγωγών κατά την περίοδο της συγκομιδής.

Διεκδίκηση πλήρους κάλυψης των απωλειών από τον παγετό του 2025.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2026, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής.

Μέτρα για την αντιμετώπιση των ξερών βλαστών και διασφάλιση δίκαιων όρων εμπορίας.

Για την Αριδαία και την ευρύτερη περιοχή της Πέλλας, όπου η καλλιέργεια πυρηνόκαρπων αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τοπικού εισοδήματος, η έκβαση των διεκδικήσεων είναι κρίσιμη. Η μαζική συμμετοχή που ζητούν οι διοργανωτές στο κάλεσμα της 17ης Ιουλίου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πίεση προς τις αρμόδιες αρχές και τις αγορές για την επίλυση των ανοιχτών οικονομικών και τεχνολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.