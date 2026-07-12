Απεργία καρπού ή οργή παραγωγών — Πετάχτηκαν πάνω από 15 τόνους κεράσια στην Πέλλα

Αγροτική κινητοποίηση στην Πέλλα: παραγωγοί πέταξαν περίπου 15 τόνους κεράσια σε ένδειξη διαμαρτυρίας λόγω της αντικειμενικά χαμηλής τιμής διάθεσης, με άμεση απώλεια εκτιμώμενης αξίας 10.000 ευρώ.

Κίνδυνος για το εισόδημα των παραγωγών και αδιέξοδο στην αγορά

Παραγωγοί κερασιών στην Πέλλα προχώρησαν σε μαζική απόρριψη της παραγωγής τους, πετώντας πάνω από 15 τόνους καρπού στους κάδους απορριμμάτων, εκτιμώντας την οικονομική ζημία σε περίπου 10.000 ευρώ. Η κίνηση έγινε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες διάθεσης και το κόστος που προσφέρεται στην αγορά — σύμφωνα με τους αγρότες, οι έμποροι δεν δέχονται να αγοράσουν ούτε με 0,70 ευρώ το κιλό.

Η εξέλιξη επισημαίνει τη δυσλειτουργία στην αλυσίδα εμπορίας φρούτων: υπερπροσφορά, πιέσεις τιμών και ενδεχόμενα προβλήματα στη διαχείριση της φετινής συγκομιδής. Για τους κατοίκους της επαρχίας, η απώλεια της παραγωγής σημαίνει όχι μόνο χαμένο εισόδημα για τους παραγωγούς αλλά και οικονομικές συνέπειες για επιχειρήσεις ψύξης, μεταφοράς και εποχιακής εργασίας που εξαρτώνται από την κίνηση των προϊόντων.

Ποσότητα απορριφθέντων κερασιών: >15 τόνοι

>15 τόνοι Εκτιμώμενη αξία: 10.000 ευρώ

10.000 ευρώ Αναφερόμενη τιμή αγοράς από εμπόρους: 0,70 €/κιλό (δεν έγινε δεκτό)

Η τοπική αγορά κερασιών έχει εποχικές διακυμάνσεις, αλλά οι παραγωγοί σημειώνουν ότι η φετινή περίοδος συνοδεύεται από αυξημένη αβεβαιότητα. Η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων είναι ταυτόχρονα ένδειξη αγανάκτησης και σημάδι ότι οι παραδοσιακοί δίαυλοι εμπορίας δεν διασφαλίζουν ικανοποιητική τιμή για το προϊόν στην παρούσα συγκυρία.

Τοπικές επιπτώσεις και ερωτήματα για τη διαχείριση

Οι συνέπειες αφορούν πολλαπλούς κρίκους της τοπικής οικονομίας. Εκτός από το άμεσο πλήγμα στο εισόδημα των παραγωγών, προκύπτουν ερωτήματα για:

τις δυνατότητες συλλογικής διάθεσης και συσκευασίας,

τη λειτουργία συνεταιρισμών και εμπορικών δικτύων,

τη διαχείριση πλεονασμάτων και εναλλακτικών αγορών (επεξεργασία, εξαγωγές, μεταποίηση).

Σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, η περίπτωση εγείρει ζήτημα για μέτρα στήριξης των παραγωγών σε στιγμές έντονης πτώσης τιμών, καθώς και για την ανάγκη βελτίωσης των μηχανισμών διασφάλισης εισοδήματος και πρόσβασης σε νέες αγορές.

Στοιχείο Τιμή / Ποσότητα Απορριφθέντες τόνοι >15 τόνους Εκτιμώμενη αξία 10.000 ευρώ Αναφερόμενη τιμή αγοράς 0,70 €/κιλό (όπως δηλώθηκε από παραγωγούς)

Για τους κατοίκους της Πέλλας, η επόμενη περίοδος της παραγωγής φρούτων καθίσταται κρίσιμη. Η προστασία του αγροτικού εισοδήματος και η διασφάλιση βιώσιμων καναλιών διάθεσης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική σταθερότητα σε τοπικό επίπεδο.

Αναμένονται αντιδράσεις από συλλογικά όργανα των παραγωγών και πιέσεις για παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές και φορείς, προκειμένου να διερευνηθούν λύσεις που θα αποτρέψουν μελλοντικές καταστροφές παραγωγής και θα στηρίξουν τη ζήτηση στην αγορά.

Πηγή: τοπικές αναφορές και δηλώσεις παραγωγών για το περιστατικό στην Πέλλα.