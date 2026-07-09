Αγρότες της Αλμωπίας πετούν τόνους κεράσια — συναγερμός για το εισόδημα και την τοπική αγορά

Παραγωγοί από τον Αρχάγγελο Αλμωπίας καταστρέφουν περίπου 15 τόνους κεράσια καθώς δεν βρίσκουν αγοραστικό ενδιαφέρον — οι ζημιές εκτιμώνται σε 10.000 ευρώ και οι παραγωγοί ζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

Εκατοντάδες κιλά καταστρέφονται, οι αγρότες προειδοποιούν για domino στην τοπική οικονομία

Στην Αλμωπία, παραγωγοί κερασιών βιώνουν μια σοβαρή κρίση: μεγάλες ποσότητες φρούτων δεν βρίσκουν αγορές και καταστρέφονται στην ύπαιθρο. Σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία από παραγωγούς της περιοχής, έχουν απολεσθεί περίπου 15 τόνους κεράσια, με εκτιμώμενη οικονομική ζημία περίπου 10.000 ευρώ. Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι οι μεσάζοντες και η αγορά απαιτούν τιμές κάτω του κόστους, ακόμη και κάτω από 0,70 ευρώ το κιλό, καθιστώντας την διάθεση των προϊόντων ασύμφορη.

«Ύστερα από τις πατάτες που δεν πήγαν καλά και πετάχτηκαν, τώρα αρχίσαμε να πετάμε και κεράσια, γιατί οι έμποροι δεν τα παίρνουν ούτε με 70 λεπτά το κιλό»

Η έκκληση των παραγωγών είναι διπλή: πρώτον, να υπάρξει άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία για να απορροφηθούν οι φετινές υπερβάλλουσες ποσότητες· δεύτερον, να βρεθούν λύσεις που θα στηρίξουν τη συνέχιση της καλλιέργειας μακροπρόθεσμα. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι η απώλεια εισοδήματος δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά των παραγωγών αλλά πλήττει και το δίκτυο της τοπικής οικονομίας — καταστήματα και υπηρεσίες στην Αριδαία και τις γύρω κοινότητες βασίζονται στην αγοραστική κίνηση που δημιουργούν οι αγροτικές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, παραγωγοί από τον Αρχάγγελο Αλμωπίας περιγράφουν την κατάσταση ως «απόγνωση»: προϊόντα που επενδύθηκαν με κόπο και κόστος δεν αποδίδουν επαρκές εισόδημα, ενώ το κόστος παραγωγής, η μεταφορά και η συσκευασία επιβαρύνουν επιπλέον. Η τοπική αγορά, που παραδοσιακά απορροφά μέρος της παραγωγής, δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες διάθεσης.

Οι συνέπειες για την περιοχή είναι πρακτικές και άμεσες. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Αριδαίας και της ευρύτερης Αλμωπίας, αυτό σημαίνει:

μείωση αγοραστικής δύναμης των αγροτικών νοικοκυριών, με πιθανή συρρίκνωση της τοπικής ζήτησης,

πιθανότητα μείωσης της απασχόλησης σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον αγροτικό τομέα (μεταφορά, ψυκτικοί χώροι, εμπορικά καταστήματα),

κίνδυνος εγκατάλειψης εκτάσεων και αλλαγής καλλιεργειών, εφόσον δεν υπάρξει στήριξη ή ικανοποιητική τιμή πώλησης.

Αγροτικοί φορείς και παραγωγοί ζητούν απάντηση από την κεντρική διοίκηση αλλά και τοπικές πρωτοβουλίες για άμεση παρέμβαση. Οι επιλογές που προτείνουν ετεροβαρώς σε παρόμοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν προσωρινές επαγγελματικές απορροφήσεις από δημόσιους ή κοινοτικούς φορείς, επιδοτήσεις μεταφοράς σε ιδιώτες αγοραστές ή προγράμματα αγοράς-διάθεσης φρούτων προς κοινωνικές δομές. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη κρατική λύση για την περιοχή.

Αναλυτικότερα στοιχεία που περιγράφουν το πρόβλημα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος Τιμή/Ποσότητα Απολεσθείσα ποσότητα κερασιών 15 τόνους Εκτιμώμενη οικονομική ζημία 10.000 ευρώ Αναφερόμενη τιμή αγοράς από εμπόρους 0,70 €/κιλό (ή λιγότερο)

Για τους κατοίκους της περιοχής, η κατάσταση απαιτεί συστράτευση: παραγωγοί, τοπικές αρχές και εκπρόσωποι επιχειρήσεων πρέπει να εντοπίσουν γρήγορα λύσεις ώστε να μην μετατραπεί η φετινή απώλεια σε μόνιμη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα στην Αλμωπία. Η τοπική οικονομία της Αριδαίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των αγροτών να συνεχίσουν να παράγουν και να διαθέτουν προϊόντα με βιώσιμους όρους.