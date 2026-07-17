Αυτοψία ΥΠΕΘΑ στον Λουδία: εξετάζεται τοποθέτηση προσωρινής στρατιωτικής γέφυρας

Επιτόπια αυτοψία πραγματοποίησε εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ στη γέφυρα του Λουδία στον δήμο Πέλλας για να αξιολογηθεί αν μία γέφυρα τύπου Bailey μπορεί να εξασφαλίσει τη διέλευση οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων κατά την αποκατάσταση της υφιστάμενης κατασκευής.

Επιτόπια αξιολόγηση και τεχνική καταγραφή

Επιθεώρηση στη γέφυρα του Λουδία πραγματοποίησε ο Συνταγματάρχης Μηχανικού κ. Μπερτάκης, εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ, μετά από σχετικό αίτημα του δήμου Πέλλας. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας τοποθέτησης προσωρινής στρατιωτικής γέφυρας τύπου Bailey ως λύση για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και βαρέων αγροτικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης της υφιστάμενης γέφυρας.

Στο σημείο παρόντες ήταν ο δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης, και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Κώστας Δεληγιαννίδης, με τους οποίους ο εκπρόσωπος του Υπουργείου συζήτησε τα τεχνικά δεδομένα και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης της υφιστάμενης γέφυρας και εναέριες λήψεις με drone για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Γιατί αφορά την τοπική κοινότητα

Η γέφυρα του Λουδία εξυπηρετεί σημαντικά την τοπική αγροτική οικονομία, ειδικά κατά την περίοδο αιχμής των αγροτικών εργασιών, καθώς διέρχονται καθημερινά πλήθος οχημάτων και βαρέων γεωργικών μηχανημάτων. Ο δήμαρχος τόνισε την ανάγκη να αξιολογηθούν με ακρίβεια τα όρια φορτίου, το πλάτος κυκλοφορίας και το μήκος που μπορεί να καλύψει μία προσωρινή κατασκευή τύπου Bailey, ώστε να διαπιστωθεί αν αποτελεί ασφαλή και λειτουργική λύση για την περιοχή.

Ασφάλεια κυκλοφορίας: Εξασφάλιση διέλευσης οχημάτων και μηχανημάτων κατά την αποκατάσταση.

Εξασφάλιση διέλευσης οχημάτων και μηχανημάτων κατά την αποκατάσταση. Αγροτική παραγωγή: Μείωση κινδύνου καθυστερήσεων στις εργασίες και πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Μείωση κινδύνου καθυστερήσεων στις εργασίες και πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τεχνική αξιολόγηση: Συλλογή στοιχείων μέσω αυτοψίας και drone για τεκμηριωμένη απόφαση.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ ολοκλήρωσε την επιτόπια αποτύπωση και ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πόρισμα της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στον δήμο εντός της επόμενης εβδομάδας. Με βάση το πόρισμα θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση ή μη της προσωρινής γέφυρας και για τον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών αποκατάστασης.

Στοιχείο Κατάσταση Επιτόπια αυτοψία Ολοκληρώθηκε Εναέριες λήψεις (drone) Πραγματοποιήθηκαν Τεχνικό πόρισμα Αναμένεται εντός επόμενης εβδομάδας

Η απόφαση για την τοποθέτηση προσωρινής γέφυρας θα ληφθεί με βάση το τεχνικό πόρισμα, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η λύση είναι συμβατή με τα φορτία και τις ανάγκες της περιοχής. Οι κάτοικοι και οι παραγωγοί της Πέλλας αναμένουν σαφή ενημέρωση για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης και για τις προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας που ενδέχεται να επιβληθούν.

Η συνεργασία δήμου και ΥΠΕΘΑ δείχνει ότι οι τοπικές αρχές επιδιώκουν γρήγορες, τεκμηριωμένες λύσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στην παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.