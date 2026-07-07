Συναγερμός στην Αλμωπία: χιλιάδες κιλά κερασιών καταστράφηκαν, ασφυξία στην τοπική αγορά

Παραγωγοί στον Αρχάγγελο Αλμωπίας δηλώνουν ότι αναγκάζονται να πετούν κεράσια, καθώς δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε με τιμή στα 0,70 €/κιλό. Περίπου 15 τόνοι χάθηκαν σε μία ημέρα, με εκτιμώμενη αξία 10.000 ευρώ, απειλώντας την οικονομική ζωή της περιοχής.

Κατάρρευση διάθεσης και άμεσο οικονομικό πλήγμα

Σε συνθήκες ασφυξίας λειτουργούν οι παραγωγοί κερασιών στον Αρχάγγελο Αλμωπίας, καθώς η αδυναμία πώλησης της παραγωγής οδηγεί ήδη σε καταστροφές προϊόντων. Όπως καταγγέλλουν, τα κεράσια δεν απορροφώνται από την αγορά, ακόμη και όταν προσφέρονται στα 0,70 ευρώ/κιλό, με αποτέλεσμα να πετιούνται σημαντικές ποσότητες και να εξανεμίζεται ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς.

«Ύστερα από τις πατάτες που δεν πήγαν καλά και πετάχτηκαν, τώρα αρχίσαμε να πετάμε και κεράσια, γιατί οι έμποροι δεν τα παίρνουν ούτε με 70 λεπτά το κιλό»

Η παραγωγός Πετρούλα Οσιανλή περιέγραψε με σκληρούς όρους την εικόνα που επικρατεί στους οπωρώνες της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, με συνέπεια να χάνεται εισόδημα για δεκάδες οικογένειες.

Απώλειες σε αριθμούς

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, μόνο σε μία ημέρα στον Αρχάγγελο καταστράφηκαν περίπου 15 τόνοι κερασιών. Η εκτιμώμενη αξία αυτής της ποσότητας φτάνει τις 10.000 ευρώ, χρήματα που δεν θα κινηθούν στην τοπική οικονομία της Αλμωπίας και της Αριδαίας.

Δείκτης Ποσότητα/Τιμή Καταστροφή κερασιών (ημέρα αναφοράς) 15 τόνοι Εκτιμώμενη αξία απώλειας 10.000 € Τιμή που δεν έγινε δεκτή 0,70 €/κιλό

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική αγορά

Η κρίση δεν περιορίζεται στα χωράφια. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι ο Αρχάγγελος στηρίζει καθημερινά τα καταστήματα της Αριδαίας. Όταν το αγροτικό εισόδημα καταρρέει, μειώνεται άμεσα και η κατανάλωση σε καύσιμα, τρόφιμα, εφόδια και υπηρεσίες. Το φαινόμενο αυτό έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την επόμενη ημέρα.

«Από εδώ και πέρα θα πεινάσουμε εμείς, αλλά θα πεινάσει και όλη η Αλμωπία. Ο Αρχάγγελος στηρίζει τα μαγαζιά της Αριδαίας. Όταν ο αγρότης δεν έχει εισόδημα, σταματά να κινείται και η αγορά»

Τα μηνύματα που εκπέμπονται από τους οπωροπαραγωγούς είναι σαφή: χωρίς άμεση διέξοδο διάθεσης, ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού και λιανικής σε έναν κατεξοχήν αγροτικό δήμο κινδυνεύει να μπει σε βαθύτερη ύφεση.

Αίτημα για παρέμβαση της Πολιτείας

Οι παραγωγοί απευθύνουν έκκληση για άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να περιοριστεί η ζημιά και να διασωθεί το εισόδημα. Ζητούν ουσιαστικές λύσεις, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες απογοητευτικές εξελίξεις στις πατάτες ακολουθούνται τώρα από αντίστοιχο πλήγμα στα κεράσια, με συσσωρευμένες απώλειες. Το αίτημά τους εστιάζει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η απορρόφηση του προϊόντος και η ρευστότητα για να συνεχιστούν οι καλλιέργειες.

Η αγωνία είναι διάχυτη και αποτυπώνεται στην έκκληση:

«Ξυπνήστε Έλληνες. Δεν υπάρχει μέλλον έτσι»

Τι σημαίνει για τον κάτοικο της Πέλλας

Για τα νοικοκυριά της Πέλλας, το ζήτημα αγγίζει την καθημερινότητα: λιγότερο εισόδημα στους αγρότες σημαίνει μειωμένες αγορές, πιθανές καθυστερήσεις σε πληρωμές και πίεση στα τοπικά καταστήματα. Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, επιβάλλει ψύχραιμη διαχείριση και άμεσες πρωτοβουλίες, με στόχο να μη χαθούν επιπλέον παραγωγές τις επόμενες ημέρες.

Άμεση ανάγκη απορρόφησης της παραγωγής κερασιών για να σταματήσει η καταστροφή προϊόντων.

Οικονομική πίεση στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Αριδαίας και των γύρω οικισμών.

Έκκληση των παραγωγών για στοχευμένες παρεμβάσεις της Πολιτείας.

Οι παραγωγοί της Αλμωπίας ζητούν να ακουστούν τώρα. Κάθε χαμένη ημέρα σημαίνει επιπλέον τόνους προϊόντος εκτός αγοράς και απώλεια εισοδήματος που δεν αναπληρώνεται, με αντίκτυπο σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.