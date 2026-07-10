Σχέδιο αποκατάστασης της Γέφυρας του Λουδία: 580.000 ευρώ για να μην κοπεί η Πέλλα στα δύο

Μετά από παρεμβάσεις των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού εξασφαλίστηκε κονδύλι 580.000 ευρώ για την αποκατάσταση της Γέφυρας του Λουδία στη θέση «Μηδέν», έργο κρίσιμο για τη διασφάλιση της οδικής σύνδεσης και της εμπορικής πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή.

Κρίσιμη παρέμβαση για τη συνέχιση της οδικής σύνδεσης στον Λουδία

Η διορθωτική παρέμβαση στην Γέφυρα του Λουδία, στη θέση «Μηδέν», προωθείται μετά από επαφές των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού Πέλλας με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, εξασφαλίστηκε κονδύλι 580.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης, που χαρακτηρίστηκε αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απομόνωσης τμημάτων της περιοχής.

Το πρόβλημα που εντοπίστηκε στο κατασκευαστικό σώμα της γέφυρας απειλεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών φορέων, να διακόψει τη βασική οδική αρτηρία σε περίοδο υψηλής παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας. Η κινητοποίηση των βουλευτών —μέσω τηλεφωνημάτων, συναντήσεων και επαφών με το υπουργείο— οδήγησε στη διεκδίκηση και τελικά στη δέσμευση του ποσού.

«Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση για το έργο αποκατάστασης της Γέφυρας του Λουδία – θετικός ο Υπουργός»

Η παραπάνω δήλωση αποδίδεται στον βουλευτή Λάκη Βασιλειάδη και περιλαμβάνεται στις τοπικές αναφορές για τις κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και οι ακριβείς τεχνικές παρεμβάσεις, αναμένεται να καθοριστούν σε επόμενες φάσεις, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ποιο είναι το ζήτημα: δυσλειτουργία/φθορά στη γέφυρα του Λουδία στη θέση «Μηδέν».

δυσλειτουργία/φθορά στη γέφυρα του Λουδία στη θέση «Μηδέν». Ποιος παρενέβη: οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές του νομού Πέλλας (Γ. Καρασμάνης, Δ. Σταμενίτης, Λ. Βασιλειάδης) και ο υπουργός Εσωτερικών.

οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές του νομού Πέλλας (Γ. Καρασμάνης, Δ. Σταμενίτης, Λ. Βασιλειάδης) και ο υπουργός Εσωτερικών. Ποιο το ποσό: 580.000 ευρώ δεσμεύθηκαν για την αποκατάσταση.

Σημασία για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις

Η γέφυρα αποτελεί αξιόπιστη μεταφορική σύνδεση για γεωργικούς παραγωγούς, εμπορικές μεταφορές και καθημερινές μετακινήσεις. Οποιαδήποτε παρατεταμένη αναστολή της διέλευσης θα έχει πολλαπλές συνέπειες: αύξηση του χρόνου μετακίνησης, κόστος για μεταφορές εμπορευμάτων, και πιθανή επιβάρυνση των παρακαμπτηρίων διαδρομών. Η δέσμευση χρηματοδότησης μειώνει τον άμεσο κίνδυνο αλλά δεν αίρει την ανάγκη για γρήγορη υλοποίηση των εργασιών.

Το επόμενο διάστημα οι τοπικές αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να:

Αίτημα Επόμενο βήμα Έγκριση μελέτης Ορισμός τεχνικού φακέλου και προγράμματος εργασιών Διαχείριση πόρων Κατανομή των 580.000 ευρώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό Ενημέρωση πολιτών Εκτίμηση διάρκειας εργασιών και εναλλακτικές διαδρομές

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής θα παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις μεταφορές τους κατά την περίοδο εφαρμογής των έργων.

Η υπόθεση καταδεικνύει την επίδραση που έχουν οι τοπικές πολιτικές παρεμβάσεις στην εξασφάλιση πόρων για κρίσιμες υποδομές. Η επιτυχής υλοποίηση της αποκατάστασης θα αποτελέσει άμεση ανάσα για την κινητικότητα και το εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Πέλλας.