Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας αύριο για ελέγχους, προμήθειες και νέα έργα ύδρευσης

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας στις 8/7 καλεί σε αποφάσεις για οικονομικούς ελέγχους, διαγωνισμό προμηθειών και αποδοχή όρων χρηματοδότησης για κατασκευή δεξαμενών σε τρεις οικισμούς.

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας: τι θα συζητηθεί και τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας προγραμματίζεται για την 8 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της υπηρεσίας στα Γιαννιτσά. Η συνεδρίαση καλείται να λάβει αποφάσεις που άπτονται του οικονομικού ελέγχου, της προμηθευτικής διαδικασίας για υλικά και της αποδοχής όρων χρηματοδότησης για έργο ύδρευσης σε τρεις οικισμούς της περιοχής.

Οι θεματικές που έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την ποιότητα και τη συνέπεια της παροχής νερού καθώς και για τη διαφάνεια στη χρήση πόρων της επιχείρησης.

Έλεγχοι οικονομικών: παρουσίαση των ευρημάτων από διαχειριστικό έλεγχο ορκωτών λογιστών για τα έτη 2023-2024.

παρουσίαση των ευρημάτων από διαχειριστικό έλεγχο ορκωτών λογιστών για τα έτη 2023-2024. Επόμενοι έλεγχοι: πρόταση για ανάκληση προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση του ορισμού ορκωτών για τις χρήσεις 2025-2026.

πρόταση για ανάκληση προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση του ορισμού ορκωτών για τις χρήσεις 2025-2026. Προμήθειες: έγκριση διαδικασίας διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για αγορά σιδηρών υλικών για τις ανάγκες του 2026.

έγκριση διαδικασίας διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για αγορά σιδηρών υλικών για τις ανάγκες του 2026. Έργα υποδομής: αποδοχή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος των όρων χρηματοδότησης για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιφύτου, Καρυώτισσας και Παραλίμνης.

Θέμα Σύντομη περιγραφή Διαχειριστικός έλεγχος Αναφορά αποτελεσμάτων ελέγχου για 2023-2024 Ορκωτοί λογιστές Ανάκληση προηγούμενης απόφασης και νέα πρόταση ορισμού για 2025-2026 Διαγωνισμός προμηθειών Έγκριση τρόπου διεξαγωγής και πίστωσης για σιδηρά υλικά Έργο δεξαμενών Αποδοχή όρων χρηματοδότησης για νέες δεξαμενές σε τρεις οικισμούς

Για τους κατοίκους των οικισμών που αναφέρονται, η αποδοχή της χρηματοδότησης και η κατασκευή δεξαμενών σηματοδοτούν πιθανή βελτίωση στην επάρκεια και την ασφάλεια ύδρευσης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Η έγκριση του διαγωνισμού για σιδηρά υλικά αφορά τη συντήρηση και την επέκταση του δικτύου, στοιχεία κρίσιμα για τη μείωση διαρροών και την αποφυγή διακοπών.

Παράλληλα, ο διαχειριστικός έλεγχος των τελευταίων δύο ετών και η συζήτηση για τον ορισμό ορκωτών λογιστών για τις επόμενες χρήσεις συνδέονται με την ανάγκη οικονομικής διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης πόρων της υπηρεσίας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο Δ.Σ. αναμένεται να καθορίσουν τον ρυθμό προμήθειας υλικών και την πορεία των έργων μέσα στο 2026.

Η συνεδρίαση είναι ανοικτή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της τοπικής επιχείρησης ύδρευσης και μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό έργων και εργασιών στους δήμους της Πέλλας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας στην έδρα της υπηρεσίας.